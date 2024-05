¿Cuál era el modus operandi de los excarabineros detenidos por faltas a la probidad?

En total son 9 los delitos que se le imputan a los ahora 13 excarabineros. Uno de ellos está prófugo, otro quedó en prisión domiciliaria nocturna, mientras que los 11 restantes permanecerán en un módulo especial de Santiago 1 hasta el lunes, cuando se reanude el control de detención.

Fue en enero de 2023 cuando dos funcionarios policiales, previamente concertados, llegaron hasta una bodega ubicada en Barrio Meiggs para detener a un ciudadano chino por el delito de ocultación de identidad. Sin embargo, en ese momento no se estaba produciendo el ilícito.

A pesar de ello, uno de los carabineros abusó de sus facultades, agrediendo al detenido. Luego, se consignaron hechos y declaraciones falsas en un parte policial, acreditando un delito que no se cometió para justificar la detención.

De esa manera, y uno por uno, la fiscal Marcela Adasme, jefa de Análisis Criminal de la Fiscalía Centro Norte, explicó de manera detallada cuándo y bajo qué circunstancias los 12 excarabineros llevaron a cabo los 9 delitos por los cuales fueron detenidos este jueves.

Adasme afirmó que durante 2022 y 2023 los imputados “previamente concertados para la comisión de diversos delitos y abusando de la calidad de funcionarios de Carabineros de Chile y de las facultades concebidas a su favor con la ley, con el objeto de obtener en la mayoría de los casos beneficios económicos, practicaban controles de identidad de los cuales no dejaban registro, requerían beneficios económicos a cambio de omitir sus deberes y obligaciones, o bien amenazaban a las víctimas con la creación de infracciones inexistentes. Elaboraban partes policiales consignando hechos falsos, practicaban detenciones sin existir causales de flagrancia que los habilitaran para ello, entre otros”

Incluso, como la mayoría formaba parte de la 2° Comisaría de Santiago, coordinaban sus turnos y se prestaban “protección” para no ser descubiertos, según explicó en medio de la audiencia de control de detención este viernes.

¿Cómo operaban los carabineros detenidos?

– Junio y julio de 2020. En plena pandemia y previamente concertados, dos carabineros llegaron hasta un local comercial para pedirle 1 millón 600 mil pesos mensuales al administrador del recinto, con el argumento de que mejorarían la seguridad y que ya no habría más robos.

El hombre informó al propietario, quien aceptó el requerimiento. De esa manera, la cajera del local entregaba en el mismo lugar sobres de dinero a los sujetos. Fiscalía acusa el delito de cohecho consumado.

– 9 de enero de 2023. Dos funcionarios, previamente concertados, llegaron hasta una bodega para detener a un ciudadano chino por el delito de ocultación de identidad, todo esto sin que concurriera la detención en flagrancia, es decir, el delito no estaba ocurriendo en ese momento.

Sin embargo, uno de ellos abusó de sus funciones policiales y agredió con un golpe de puño al detenido. Se hizo un parte policial consignado hechos y declaraciones falsas para acreditar un ilícito que no se cometió, para justificar la privación de libertad.

Fiscalía acusa que se produjeron los delitos de detención ilegal, falsificación documento público y apremios ilegítimos consumados.

– 1 de febrero de 2023 en Avenida Mirador, en Santiago. Ese día, dos funcionarios de Carabineros realizaban una fiscalización de tránsito, dando cuenta que los documentos presentados por un conductor estaban vencidos. Sin embargo, no cursaron la infracción correspondiente, sino que recibieron una coima de $50.000 para omitir el parte. Fiscalía busca imputar el delito de cohecho consumado.

– 7 de febrero de 2023. Una ciudadana china se contactó con un efectivo policial informándole que le habían robado su auto y pidiendo ayuda. Acto seguido, el sujeto se contactó con otro funcionario para encargar un pago por $200.000 para recuperar el vehículo. Fiscalía acusa la existencia del delito de cohecho consumado.

– 9 de marzo de 2023. Un carabinero solicitó 1 millón de pesos a un ciudadano chino que fue llevado a una comisaría por un procedimiento de contrabando en su local comercial, a cambio de dejar sin efecto el proceso.

– 21 de junio de 2023. Este ilícito no fue detallado por la jueza ya que el imputado no estaba en el control de detención. Este caso corresponde al único funcionario que no ha logrado ser detenido.

– 8 de agosto de 2023. Tres carabineros llegaron en vehículo a un restaurante de la comuna para hacer una fiscalización por Ley de Alcoholes. Sin embargo, entraron sin autorización al local -que estaba cerrado- y posteriormente informaron a funcionarios municipales sobre una eventual venta de alcohol sin patente.

La fiscal explicó que hicieron un parte falso ya que el ingreso fue sin la voluntad del encargado del recinto y no había nadie consumiendo alcohol. Por este ilícito, Fiscalía busca imputar la falsificación de instrumento público consumado.

– 11 de agosto de 2023. Mientras seis funcionarios se trasladaban en auto, a rostro cubierto y sin el parche de identificación, abordaron a ciudadanos chinos y registraron sus vestimentas sin hipótesis de flagrancia y pidiendo el pago de $500.000. Fiscalía busca imputar el delito de cohecho consumado.

– 29 de octubre de 2023. Dos carabineros sorprendieron a una testigo comercializando cigarros en el terminal de buses de Estación Central. La mujer huyó hacia otro sector del recinto, donde le entregó a otro testigo una bolsa con 250 cajetillas. De todos modos, los funcionarios encontraron a las personas y los paquetes, quedándose con parte de las especies y haciendo un parte policial informando que las cajetillas restantes las habían encontrado abandonadas en la vía pública.

El parte fue falso. Por ello, Fiscalía acusa que hubo robo por sorpresa y falsificación de instrumento público consumados.

– Tras una orden emanada el 22 de mayo de 2024, respecto al registro del domicilio, se dio cuenta que un imputado guardaba en su closet 11 bolsas de nylon con ketamina y 1 bolsa de ketamina con el objetivo de traficar dichas drogas.

En el mismo procedimiento, a otro carabinero se le encontró en su casa 1 pistola de aire comprimido, 1 cargador de pistola de aire comprimido, 1 linterna de electroshock, 1 moledor con marihuana, 1 moledor eléctrico, 1 maleta gris con marihuana a granel, 3 bolsas de cocaína, 7 envoltorios de cocaína, 4 bolsas de ketamina, 1 bolsa de nylon de ketamina, 1 pesa digital y 110 bolsas pequeñas. Tráfico de pequeñas cantidades de droga consumados.

Investigación de la Fiscalía

Fue por cerca de un año que la Fiscalía Centro Norte investigó los delitos contra los carabineros, que durante la tarde del jueves fueron dados de baja de la institución policial.

El caso se conoció a raíz de denuncias internas, de hecho el Departamento de Asuntos Internos de la institución está viendo el caso de manera paralela a la indagatoria del Ministerio Público. De todos modos, también hay denuncias de los comerciantes del Barrio Meiggs, quienes fueron víctimas de los excarabineros.

Así las cosas, la audiencia de control de detención fue suspendida a petición de la defensa para revisar las 6.000 fojas de la carpeta de investigación de la Fiscalía. El procedimiento fue ampliado y se retomará el lunes 27 de mayo a partir de las 9:30 horas.

En relación a los imputados, uno de ellos aún no ha sido arrestado, otro quedó con arresto domiciliario nocturno y será custodiado por personal de la PDI durante el fin de semana, a la espera de la continuación de la audiencia. Mientras que los 11 exfuncionarios restantes permanecerán en un módulo especial -pensado para uniformados que cumplen algún tipo de pena- de Santiago 1.

Detención de los carabineros

Carabineros informó este jueves sobre la detención de una docena de funcionarios que habían sido investigados por el Departamento de Asuntos Internos de la institución, el cual dio cuenta de una serie de ilícitos que involucran a los efectivos.

Las diligencias se produjeron a raíz de denuncias de personas civiles y policías. Los funcionarios pertenecían principalmente a la Segunda y Tercera Comisaría de Santiago. Además, uno de ellos prestaba servicios en el sur del país.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, calificó a los uniformados involucrados como “delincuentes” y confirmó que todos han sido dados de baja. También hizo énfasis en el mejoramiento de la seguridad que entrega la institución a la ciudadanía, instando a fortalecer los “roles internos porque no dejaran espacio a que delincuentes se infiltren”.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric, manifestó que los ahora exfuncionarios “deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, condenados. En Chile nadie está por sobre la ley”.