¿Qué pasó en Villa Francia? La cronología del allanamiento que crispó las relaciones entre el Gobierno y el PC

La intervención que se originó como parte de una investigación relacionada con un ilícito registrado en 2023 causó molestias entre personeros del PC, que forma parte de la alianza de Gobierno.

El sábado pasado, alrededor de las 06:00 hrs., la tranquilidad de los vecinos de Villa Francia (Estación Central) se vio interrumpida por un amplio operativo policial.

Efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público (COP) de Carabineros concurrieron al lugar por orden de Fiscalía.

La intervención se originó a raíz de una investigación relacionada con la colocación de dos artefactos explosivos en una automotora y una patrulla policial en Estación Central en 2023.

Siete inmuebles fueron allanados, incluyendo la Radio Villa Francia, el comedor comunitario Luisa Toledo y cinco domicilios adicionales. En paralelo, se realizaron operativos en el Barrio Yungay, La Granja, Maipú, entre otros lugares.

El persecutor Claudio Orellana explicó que estos inmuebles estaban vinculados a actividades relacionadas con artefactos explosivos. La operación dejó como saldo 14 personas detenidas.

Un momento complejo para allanar Villa Francia

El allanamiento encontró a los residentes de Villa Francia en un momento complejo. Justo ese día se preparaban para conmemorar la muerte de Luisa Toledo, una figura histórica del barrio y madre de los hermanos Vergara Toledo, fallecida en 2021.

Como descargo, la radio comunal denunció la operación policial como una “policía política de Gabriel Boric”.

En las dependencias del medio de comunicación se encontraron numerosas armas y equipamiento de combate, entre ellas pistolas, carabinas, subfusiles, escopetas, chalecos antibalas, municiones, etc.

Adicionalmente, en uno de los inmuebles allanados en Santiago, se incautó una granada de mano artesanal y explosivos industriales.

Revés para Fiscalía: Las detenciones fueron declaradas como ilegales

En la audiencia de control de detención del mismo sábado, la jueza Paula Brito declaró ilegales 9 de las 14 detenciones realizadas en los allanamientos. ¿La explicación?, no había evidencia que vinculara a los detenidos con las armas incautadas. Los otros 5 imputados siguen su formalización con distintas cautelares.

El fiscal Orellana defendió el operativo, calificándolo como una investigación seria y científica.

El operativo tensionó las relaciones entre el PC y el Gobierno

El actuar policial crispó la relación política entre el Partido Comunista (PC) y el Gobierno.

Lautaro Carmona, presidente del PC, criticó la operación y pidió transparencia al Ministerio del Interior. La diputada Carmen Hertz se sumó al líder del colectivo y solicitó más detalles, calificándolo como un agravio a la memoria de Luisa Toledo”.

Adicionalmente, otros personeros del colectivo, como Matías Ramírez, aseguran que “con cada hora que pasa, nos acercamos más a un montaje”.

El domingo y el lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el operativo y rechazó tajantemente la idea de una operación política contra una comunidad específica.

Tohá también abordó las críticas

Este martes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la situación y sostuvo que le enoja “que se utilicen los derechos humanos para justificar hechos violentos”.

En conversación con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado afirmó no saber qué participación o vínculo tienen los organizadores del comedor y la radio con el hallazgo que hizo la policía.

“Lo que es un hecho es que esos lugares albergaban en su interior espacios donde se tenían armas o elementos para hacer acciones violentas”, apuntó Tohá.

“¿Quiénes están involucrados?, ¿cuánto conocían?, ¿cuánto la radio es una radio que fue ocupada o es una fachada para tener armamento? Eso lo tiene que establecer la investigación. Como sea, yo creo que sí es grave que espacios que se dicen comunitarios terminen usados para esto”, agregó la ministra.

En esta línea, abordó las diversas críticas al operativo. “Se da por hecho que es un montaje, sin dar ningún antecedente de que es un montaje. Ahora, aquí hay una investigación, como todas las investigaciones que están en curso, cuando se acusa a una persona, esta todavía no ha sido juzgada”, sostuvo.

La titular de Interior también destacó la gravedad de las acusaciones de montaje planteadas por dirigentes del PC, describiéndolas como una “sombra de dudas” sobre los procedimientos de la justicia y policiales.

“Lo que me sucede es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia. Eso es lo que me parece a mí inaceptable”, afirmó.

Finalmente, Tohá expresó su preocupación por las críticas del PC y la necesidad de que, en democracia, cualquier duda debe ser acompañada de pruebas concretas. “Aquí no hemos escuchado hasta el momento ninguna”, concluyó.

La réplica desde el Partido Comunista

La respuesta a los dichos de Tohá no se hizo esperar. Y vino desde la bancada de diputados del Partido Comunista. Carmen Hertz -en conversación con CNN Chile– planteó que “esto de proscribir una opinión divergente respecto de acciones respaldadas por el Ejecutivo y decir que preocupa el manto de dudas, yo no lo comparto“.

“No veo por qué el hecho que el Partido Comunista y la sociedad pida transparencia respecto a este operativo va a causar esta preocupación de la ministra del Interior. ¿Se está estigmatizando cualquier opinión distinta? ¿Se está estigmatizando a un espacio como es el comedor popular de la Villa Francia? ¿Qué es lo que quieren instalar?”, añadió.

En relación a la alianza de Gobierno, Hertz aseguró que “nosotros somos parte de una alianza que está detrás de un programa que apoyamos. Por lo tanto, divergencias u opiniones distintas respecto de aconteceres, es perfectamente válido”.

Nuevamente consultada si es que está todo bien con el Ejecutivo, sostuvo que “si, no veo por qué no. Yo no me relaciono con el Gobierno porque yo no soy empleada del Gobierno, soy diputada. Pero lo que le estoy diciendo es eso”.

Las diputadas Lorena Pizarro y Carmen Hertz | Imagen: Agencia Uno

Se sumó a estas palabras su colega en el Congreso, la diputada Lorena Pizarro (PC). La parlamentaria señaló que “si aquí de verdad estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje, yo creo que aparezcan las cámaras, espero que veamos cómo va ingresando Carabineros y encuentra allí ese arsenal”.

Respecto a los reparos contra el concepto de “montaje”, Pizarro sentenció que “podemos bajar la palabra, pero eso no resuelve el tema de fondo: la duda“.