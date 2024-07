Tohá tilda de grave la “sombra de dudas” planteada por el PC sobre operativo en Villa Francia

Dirigentes del Partido Comunista han acusado irregularidades en el procedimiento por artefactos explosivos que realizó en Villa Francia, donde 14 personas resultaron detenidas. “Me enoja que se utilicen los DD.HH. para justicia hechos de violentos”, sostuvo la titular de Interior en CNN Chile Radio.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, tildó de grave la “sombra de dudas” planteadas dirigentes del Partido Comunista (PC) sobre el operativo realizado el fin de semana pasado en Villa Francia, en Estación Central.

¿Qué pasó?

Personeros políticos tildaron de “montaje” el amplio procedimiento de la semana pasada que realizó, de forma conjunta, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Carabineros por colocación de explosivos en la Región Metropolitana.

14 personas fueron detenidas por presunta implicancia en una red relacionada con la colocación de artefactos explosivos y violaciones a la Ley de Armas; así como el decomiso de un significativo arsenal, incluyendo armas y materiales explosivos.

La operación se llevó a cabo en el contexto de una investigación que comenzó a fines del año pasado debido a dos casos. El primero ocurrió en diciembre de 2023, en la Avenida 5 de Abril, en Estación Central, donde se instaló un artefacto explosivo en una automotora. Este no llegó a activarse por motivos que aún están bajo investigación.

El segundo incidente tuvo lugar el 29 de marzo de 2024, en el contexto del Día del Joven Combatiente, jornada que históricamente ha estado marcado por disturbios. En dicha ocasión, otro artefacto explosivo fue colocado en un vehículo policial.

El sábado pasado, la ministra Tohá destacó el operativo y lo calificó como un “golpe policial”. No obstante, algunas voces del PC y FA han acusado que el procedimiento recordó a hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Ayer, la jefa de gabinete descartó montaje en el allanamiento y expresó preocupación por cuestionamientos del PC. Esto luego que el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, pidió “absoluta transparencia” por parte del Ministerio del Interior.

“Sombra de dudas”

Este martes, en entrevista con CNN Chile Radio, la jefa de gabinete afirmó que puede entender las posturas que ha tomado el Partido Comunista, sobre todo por el vínculo histórico de la colectividad con Villa Francia, del cual ella tampoco dice sentirse ajena. Sin embargo, “lo que me sucede es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia. Eso es lo que me parece a mí inaceptable”.

En ese sentido, manifestó que lo ha visto desde la colectividad “es una sombra de duda sobre los procedimientos de la justicia y policiales en esta materia, y eso me parece grave, porque, por cierto, que en democracia se pueden levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa. Aquí no hemos escuchado asta el momento ninguno”.

