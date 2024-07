“No soy empleada del Gobierno”: La dura respuesta de Carmen Hertz (PC) a la ministra Tohá por reparos contra La Moneda

La diputada además calificó como "una barbaridad" los dichos de la ministra del Interior, quien criticó que "se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia" tras el allanamiento en Villa Francia.

Siguen las repercusiones en el oficialismo por el allanamiento que se produjo el pasado sábado en Villa Francia. En dicho procedimiento policial, se encontraron armas, municiones, drogas y materiales para elaborar artefactos explosivos e incendiarios.

Las críticas al allanamiento vinieron, principalmente, desde personeros del Partido Comunista. Algunos parlamentarios de la colectividad, por ejemplo, oficiaron al Gobierno para entregar más antecedentes sobre el procedimiento.

¿Qué dijo Hertz?

En este contexto, la diputada Carmen Hertz (PC) conversó con CNN Chile sobre la situación y sobre un eventual distanciamiento del Partido Comunista del Gobierno a raíz de los últimos hechos.

Consultada sobre la incautación de armamento -que fue calificada como un éxito por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y por el Ministerio Público-, Hertz sostuvo que “yo no me voy a referir a los calificativos de la ministra del Interior o del fiscal acerca de lo exitoso o valioso que fue este allanamiento, sino que debo saber cuál es el respaldo de estas calificaciones que se hacen, que no pasan de ser opiniones”.

Junto con advertir que “yo no he dicho que es un montaje”, puntualizó que “lo que quiero saber es si ese armamento está entregado y respaldado por qué, por las cámaras Go Pro de quienes participaron, si estaban activas esas cámaras”.

Sobre este mismo punto, se le preguntó si es que el PC desconfía del Gobierno, ante lo cual planteó que “esto no es un tema de confiar o de desconfiar. Yo estoy haciendo uso de mi actividad fiscalizadora. Y tengo el deber de hacerlo”.

“Es una barbaridad”

Del mismo modo, se le preguntó por la entrevista que concedió la ministra Tohá a CNN Chile Radio esta mañana, en la que calificó como “grave” la “sombra de dudas” que se está buscando instalar en el Ejecutivo.

Al respecto, sostuvo que “esto de proscribir una opinión divergente respecto de acciones respaldadas por el Ejecutivo y decir que preocupa el manto de dudas, yo no lo comparto. No veo por qué el hecho que el Partido Comunista y la sociedad pida transparencia respecto a este operativo va a causar esta preocupación de la ministra del Interior. ¿Se está estigmatizando cualquier opinión distinta? ¿Se está estigmatizando a un espacio como es el comedor popular de la Villa Francia? ¿Qué es lo que quieren instalar?”.

En esa misma línea, fue consultada sobre los dichos de Tohá, quien aseguró que “en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia”.

#CNNChileRadio | La ministra del Interior, Carolina Tohá, habla sobre el decomiso de armas ocurrido en el operativo de Carabineros en Villa Francia: “Me enoja que utilicen los DD. HH. para justificar hechos violentos”. 📡 En vivo: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/KXiL9JmEJl — CNN Chile (@CNNChile) July 9, 2024

Sobre estos dichos, Hertz fue categórica: “Si eso ha dicho, es una barbaridad. Pretender que se utilizan los derechos humanos… Estamos empleando un lenguaje relativizador y, en definitiva, negacionista de los derechos humanos. ¿A quién está acusando de que se están utilizando los derechos humanos para respaldar crímenes? ¿Qué es eso?”.

“No soy empleada del Gobierno”

Finalmente, se le preguntó si es que las relaciones con el Gobierno se complejizan por estas discusiones. Hertz señaló que “nosotros somos parte de la alianza oficialista. Hemos jugado un papel no menor. El ser parte de una alianza no significa obsecuencia. Nosotros somos parte de una alianza que está detrás de un programa que apoyamos. Por lo tanto, divergencias u opiniones distintas respecto de aconteceres, es perfectamente válido”.

Nuevamente consultada si es que está todo bien con el Ejecutivo, sostuvo que “si, no veo por qué no. Yo no me relaciono con el Gobierno porque yo no soy empleada del Gobierno, soy diputada. Pero lo que le estoy diciendo es eso”.

