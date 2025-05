El amor de cuatro patas de “Pepe” Mujica: La historia con su perra Manuela y su deseo de reencontrarse con ella

Por CNN Chile 13.05.2025 / 17:49 Compartir

El expresidente de Uruguay expresó en 2020 su deseo de reencontrarse con su perra, fallecida en 2018. “El día en que yo me muera, he pedido que me incineren, que me prendan fuego, que las cenizas las pongan ahí, debajo de ese árbol, junto a Manuela”, señaló Mujica.