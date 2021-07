Polémica en diversos sectores ha generado la presencia del convencional, ex comandante de la Armada y ex edecán del dictador Augusto Pinochet, Jorge Arancibia (Independiente-UDI), en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

Durante el inicio de la sesión más reciente de la Comisión de Derechos Humanos, el tema fue puesto en tabla a propósito de una carta enviada a la misma CC por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y de DD.HH., expresando “profunda preocupación e indignación” ante su participación.

Reacciones en la CC

En esa misma línea, Giovanna Roa (RD) intervino para interpelar al también constituyente, recordando un inserto del diario El Mercurio del año 2019 firmado por él: “textualmente, decía ‘el 11 de septiembre de 1973 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela’. Acá sabemos que Chile sólo entró en el período más oscuro”.

Agregó también que “no puede no ser concreto que usted firme abiertamente hace sólo dos años un inserto en el diario, además, cómplice de la dictadura, haciendo una justificación del negacionismo. Si bien, no tenemos normativa interna acá que lo tipifique, yo lo invito a ser consciente. Me parece que es un dato bastante objetivo del comportamiento y la forma que ha tenido usted de negar los derechos humanos“.

Ante estas quejas, Arancibia señalo que Chile tiene “un pasado complejo”, para luego agregar que “hay distintas visiones respecto a ese pasado, sí. Se violaron los derechos humanos en el pasado, sí; es más, a partir de esa fecha, antes de esa fecha y hoy día se están violando derechos humanos“.

El constituyente, además, negó considerar dimitir a la comisión: “¿Cómo se le ocurre que voy a renunciar? Yo voy a ser un aporte a esta comisión. Yo creo que el resultado de la comisión va a ser el adecuado. Ahora, si sólo ponemos un grupo de personas que piensan exactamente igual, es muy posible que esta definición que tanto se repite de ‘la casa para todos’ vaya a resultar una casa que es para un grupo nomás”, explicó.

María Rivera, representante de la Lista del Pueblo, se sumó al rechazo ante su presencia. En conversación con CNN Chile, aseguró que Arancibia “ha reivindicado el rol que jugó la dictadura militar, donde tuvimos, todos sabemos, desaparecidos, torturados, exiliados, desterrados, presos”. Aseguró, además, que se planifica elevar el tema a la Comisión de Ética.

Y ante los dichos del ex comandante, afirmó que “si efectivamente él dice que es un aporte para la democracia, ese aporte debiera ser que él no participe en esta Comisión de Derechos Humanos, porque los derechos humanos se violan por acción o por omisión”.

