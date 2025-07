“Yo lo exijo” y “están vulnerando mis derechos”: La desafiante actitud de Martín de los Santos ante un juez brasileño tras su detención

Martín de los Santos Lehman, en una audiencia de custodia en Brasil, le manifestó al juez: "Yo no debería estar encerrado. Está todo malo, no me pueden detener. Lo lamento, todo el mundo se va a enterar".

Martín de los Santos Lehman participó en una audiencia de custodia en Brasil, tras ser detenido en un hotel de la ciudad de Cuiabá. La instancia se desarrolló luego de una orden emitida por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, a solicitud de la justicia chilena, que lo investiga por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y amenazas a Carabineros.

En Chile, De los Santos es imputado por la agresión a Guillermo Oyarzún, un hombre de 70 años que se desempeñaba como conserje en un edificio de la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

¿Qué ocurrió en la audiencia?

Según reportó el matinal Mucho Gusto de Mega, la audiencia tuvo como propósito informar al detenido los motivos de su aprehensión, las condiciones en las que se produjo y si debía continuar privado de libertad. La traductora explicó que se trataba de una audiencia de custodia, no de un juicio.

El juez federal recalcó que esta instancia “no juzga si es culpable o inocente”, ya que “no tiene competencia para entrar en el mérito del proceso ni en el fondo de la prisión”, y que su único objetivo era verificar las circunstancias de la detención en Brasil.

Durante la audiencia, De los Santos afirmó que su arresto fue ilegal y solicitó contactar a su abogado constitucionalista.

“Y en esta situación, lo más importante que yo aprendí en mi hábeas corpus es que mi libertad está protegida por derecho nacional e internacional. Tú me estás vulnerando mis derechos ahora”, afirmó.

Añadió: “Yo no debería estar encerrado. Está todo malo, no me pueden detener. Lo lamento, todo el mundo se va a enterar”.

Asimismo, señaló que cuenta con una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram y exigió que, en caso de no respetarse sus garantías, se lo traslade a Europa: “Yo soy también un ciudadano español, europeo. Y si no me están dando mis garantías, que me manden a Europa, a España. Yo lo exijo en esta audiencia, que se me envíe a España”, expresó.

Consultado sobre si sufrió maltratos físicos al momento de la aprehensión, De los Santos respondió que fue “vulnerado” y que la detención fue “muy violenta”.

La formalización De Santos en Chile

En la audiencia realizada el 23 de junio en Chile, por vía remota, Martín de los Santos se conectó desde su teléfono móvil, bebiendo mate y vapeando mientras seguía la lectura del fallo.

Cuando la jueza anunció que quedaría en prisión preventiva, De los Santos activó su micrófono y lanzó críticas contra la magistrada, acusándola de ceder ante la presión pública.

“Oiga, magistrada, usted está haciendo un show mediático. Todo lo que ha dicho es falso (…) Usted está modificando su opinión por la opinión pública, y eso es ilegal”, reclamó, exigiendo que se aplicara estrictamente el Código Penal.