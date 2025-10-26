Encuesta Criteria: Evelyn Matthei y Johannes Kaiser empatan en el tercer lugar de la carrera presidencial
Por CNN Chile
26.10.2025 / 16:49
De cara a las elecciones del 16 de noviembre, el primer lugar en las preferencias lo lidera Jeannette Jara, seguida por José Antonio Kast, mientras que el tercer puesto estaría empatado entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, con un 13%, según la encuesta Criteria.
En la recta final de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, la encuesta Criteria midió a los candidatos, la identificación política de los votantes y el efecto de la franja electoral.
Ante la pregunta “Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?”, se perfila en primer lugar Jeannette Jara (Unidad por Chile) con el 28% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con el 23%. El tercer lugar está empatado entre Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) con un 13%.
En un escenario de segunda vuelta, al igual que en otras mediciones, Jara perdería ante Kast y Matthei. Sin embargo, la exministra del Trabajo superaría a Parisi.
