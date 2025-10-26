País criteria

Encuesta Criteria: Evelyn Matthei y Johannes Kaiser empatan en el tercer lugar de la carrera presidencial

Por CNN Chile

26.10.2025 / 16:49

{alt}

De cara a las elecciones del 16 de noviembre, el primer lugar en las preferencias lo lidera Jeannette Jara, seguida por José Antonio Kast, mientras que el tercer puesto estaría empatado entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, con un 13%, según la encuesta Criteria.

En la recta final de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, la encuesta Criteria midió a los candidatos, la identificación política de los votantes y el efecto de la franja electoral.

Ante la pregunta “Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?”, se perfila en primer lugar Jeannette Jara (Unidad por Chile) con el 28% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con el 23%. El tercer lugar está empatado entre Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) con un 13%.

En un escenario de segunda vuelta, al igual que en otras mediciones, Jara perdería ante Kast y Matthei. Sin embargo, la exministra del Trabajo superaría a Parisi.

Franja electoral

 

 

 

Identificación política

Metodología

 

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País José Antonio Kast propone crear un registro "único de vándalos" que le quite beneficios sociales a quienes cometan delitos
Kast apunta a que migrantes irregulares colaboren "a pagar su pasaje de salida de Chile"
Cadem: Evelyn Matthei cae al cuarto lugar en preferencias y Kaiser acorta distancia con Kast
César Barros, empresario y colaborador en campaña de Matthei: "Se está jugando una guerra cultural entre las dos derechas"
Influyentes, capítulo 76: Julio Rojas y César Barros
Julio Rojas y el avance exponencial de la IA: "La historia de la especie humana llegó a su fin, ahora es un mundo híbrido"