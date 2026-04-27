Caso ministra Lincolao: Corte de Valdivia ratifica cautelares de los tres estudiantes acusados

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó este viernes la apelación presentada por las defensas y confirmó las medidas cautelares decretadas contra tres imputados por el delito de atentado contra la autoridad.

Según informó el Poder Judicial, los hechos investigados ocurrieron el pasado 8 de abril en dependencias de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Con esta resolución, el tribunal de alzada mantuvo las cautelares fijadas previamente por el juzgado de garantía, desestimando modificar la situación procesal de los acusados.

El caso se relaciona con el incidente registrado durante una actividad oficial en la casa de estudios, donde se produjo una agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, hecho que derivó en la formalización de tres estudiantes.

En la audiencia inicial, los imputados habían quedado sujetos a medidas como arraigo nacional, firma periódica y prohibición de acercarse a la víctima, mientras avanza la investigación.