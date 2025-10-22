País nabila rifo

Corte ordena regreso a prisión de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, tras recurso del SernamEG

Por CNN Chile

22.10.2025 / 16:41

El fallo revierte la decisión previa de la comisión de libertad condicional del mismo tribunal, que había otorgado a Ortega el beneficio de salir en libertad antes de cumplir su condena de 18 años por femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas.

Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión que dejó ciega a Nabila Rifo en 2016, deberá regresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén, luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogiera un recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Según lo resuelto por el tribunal de alzada, la libertad condicional fue concedida sin que se notificara debidamente a la víctima del caso, lo que vulnera garantías fundamentales en procesos de este tipo.

Por esta razón, se ordenó que la comisión vuelva a sesionar, esta vez con la debida participación de la parte afectada.

Mientras se reevalúa su solicitud, Ortega deberá permanecer tras las rejas.

