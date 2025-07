“Quedó tan poco que no era necesario seguir abriendo”: Corona adelanta su cierre a esta semana y da de baja su página web

Tras el colapso de su plan de reorganización judicial y la negativa de la banca a entregar nuevo financiamiento, la cadena bajó sus cortinas antes de lo anunciado, dejando locales vacíos y su sitio web fuera de servicio.

La histórica multitienda Corona puso fin a sus operaciones comerciales en todo el país esta semana, en medio del colapso de su plan de reorganización financiera y tras un remate de liquidación que vació prácticamente la totalidad de sus tiendas.

Según fuentes cercanas al proceso, el cierre se concretó el martes, pese a que la empresa había anunciado a través de sus redes sociales que bajaría sus cortinas el 10 de julio.

La compañía además había anunciado que mantendría cerrados sus locales durante el jueves 3 de julio.

Esta finalización de actividades adelantada responde, según personas vinculadas al caso citadas por Emol, a que tras las campañas “Todo a 5 Lucas” y el “3×2” en todas las tiendas, “quedó tan poco material para vender que no era necesario seguir abriendo las tiendas“.

La web oficial de la empresa también dejó de funcionar y hoy solo muestra un mensaje de despedida: “Nuestro sitio no se encuentra disponible ¡Gracias por su comprensión!”

El abrupto final ocurre luego de que se descartara la posibilidad de salvar a la compañía mediante un segundo acuerdo de reorganización judicial, tras la negativa de tres bancos a financiar el nuevo plan propuesto.

La versión de la empresa

En entrevista con La Tercera, el director de Corona, Mario Mora —abogado, exfiscal de la multitienda por más de dos décadas y representante de Herman Schupper, hijo del fundador— se mostró desolado por el desenlace de la empresa, creada en 1955 por Leonardo Schupper, inmigrante holandés de origen judío que llegó a Chile huyendo de la Segunda Guerra Mundial.

“Creo que cada empresa y sector enfrenta sus propias dificultades y responsabilidades. No culpo a la banca por la quiebra, pero sí creo que pudimos haber contado con un mayor respaldo. Los accionistas mostraron voluntad para responder por la empresa: pospusieron el cobro de $26 mil millones en créditos, ofrecieron $21 mil millones en garantías inmobiliarias y comprometieron la empresa completa como garantía. No se puede sostener que no hicieron un esfuerzo de fondo para salvar la compañía”, sostuvo.

Sobre los factores que precipitaron el cierre, Mora identificó la imposibilidad de levantar financiamiento como la causa más inmediata: “No logramos levantar el financiamiento. Al comienzo, los bancos no hicieron observaciones al plan comercial, pero más adelante consideraron que las garantías ofrecidas eran insuficientes”.

El ejecutivo también recordó que el colapso de Corona se arrastraba desde las crisis sociales y sanitarias recientes: “Durante el estallido social, Corona sufrió la vandalización de un número significativo de tiendas; luego vino la pandemia y el deterioro en el comportamiento de pago de los deudores de tarjetas, lo que liquidó el negocio financiero. Eso fue lo que motivó el primer proceso de reorganización judicial”.

“Aquí no hubo mala gestión ni repartos de utilidades. Los accionistas no han recibido un peso en años y han puesto mucho dinero. Es muy injusto decir que debieron haber hecho más”, añadió.

Finalmente, respecto a la posibilidad de haber hecho más como grupo controlador, Mora reconoció: “Creo que debimos haber negociado de otra forma el destino que se le dio a ese excedente de caja tan relevante. Ahí hubo un punto de inflexión, porque la empresa comenzó a apoyarse en créditos a proveedores, hasta que la situación se volvió insostenible”.

“Corona es una compañía con capacidad de venta, con afecto y fidelidad del público, con trabajadores de calidad. Esto fue, estrictamente, un problema de falta de capital de trabajo”, puntualizó.