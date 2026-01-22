Contraloría tomó razón del decreto del Ministerio de Vivienda que permite favorecer reconstrucción tras incendios

El ente contralor informó que con esta modificación, el Minvu podrá autorizar proyectos tipo de edificaciones "destinadas a vivienda o a equipamiento de escala vecinal, que cuenten con los requisitos técnicos fijados por la autoridad en la materia".

Este miércoles, la Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 28 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que modifica el decreto N°47 de 1992, que permitirá favorecer la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Con esta modificación, el Ministerio “podrá autorizar proyectos tipo de edificaciones industrializadas o no industrializadas, destinadas a vivienda o a equipamiento de escala vecinal, que cuenten con los requisitos técnicos fijados por la autoridad en la materia”.

En las áreas que han sido declaradas zonas de catástrofe, se podrán aprobar planes reguladores comunales o seccionales o sus modificaciones, así como intercomunales y metropolitanos.

El ente contralor indicó que “el plazo máximo para ingresar al MINVU las solicitudes de aprobación o modificación de dichos planes será de dos años contados desde la declaración de zona de catástrofe”.

En dichas zonas, además, se podrán aprobar permisos de edificación o reparación y su recepción para la “regularización de construcciones existentes con las normas especiales y procedimientos simplificados establecidos, cuando formen parte de los planes de reconstrucción regionales o municipales, cuando se trate de reconstruir o reponer edificaciones dañadas por la catástrofe”.