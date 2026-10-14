Contraloría detecta que Municipalidad de Antofagasta aprobó más de 70 mil exámenes médicos para licencias en menos de un minuto cada uno

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría en la Municipalidad de Antofagasta en la que detectó una serie de irregularidades en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir del período entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

El organismo fiscalizador explicó que, en el Informe Final N.° 419 de 2026, se identificó que “los registros municipales consignaron 70.661 exámenes médicos y sensométricos con tiempos inferiores a un minuto, de los cuales 70.425 aparecían como aprobados“.

Ante la situación, la Contraloría advirtió que esto “impide acreditar que dichos procedimientos se hayan efectuado durante un tiempo suficiente para verificar adecuadamente las condiciones físicas y sensoriales exigidas a los postulantes”.

Asimismo, se constató que 253 evaluaciones de visión y audición fueron registradas en el sistema con “cero segundos de ejecución”, junto a otros exámenes “cuyos tiempos consignados fluctuaron entre los 0 y 59 segundos“.

A lo anterior se suma que se detectó que el municipio “otorgó tres licencias de conducir clase D a postulantes cuyos expedientes consignaban exámenes psicométricos reprobados”.

En la fiscalización también se revelaron otras irregularidades en los exámenes prácticos de obtención de licencias no profesionales clase B. “La auditoría estableció que 265 pruebas se realizaron entre 2 y 24 minutos, pese a que la normativa exige una duración mínima superior. Dentro de ese grupo, 204 exámenes fueron efectuados en solo 10 minutos”, detalló la entidad.

🔴 INFORME DE AUDITORÍA | Antofagasta: CGR detecta más de 70 mil exámenes de conducir aprobados en menos de un minuto. La nota acá 👉 https://t.co/gnlbOBHEwP https://t.co/7RIPWvBvNR — Contraloría (@Contraloriacl) October 14, 2026

Contraloría advierte que funcionarios evaluaron a familiares directos

Según la Contraloría, en los años 2024 y 2025 se observó que “al menos cuatro funcionarios municipales participaron en la evaluación o aprobación de exámenes de familiares directos, entre ellos una madre, un hermano, un sobrino y un cuñado, sin que se acreditara la debida abstención”.

Incluso, se advirtió que uno de los funcionarios “intervino como examinador en su propio proceso de obtención de licencia de conducir”.

Además, se constató que 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por “funcionarios que no acreditaron cumplir los requisitos exigidos para actuar como examinadores”.

Investigan la entrega de licencias a personas con restricciones legales

En otro hallazgo del informe de la CGR, se observó que en la municipalidad se emitieron 402 licencias “a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de la emisión del documento”.

Asimismo, “se detectó la entrega de 198 licencias a personas que mantenían condenas registradas dentro de los cinco años previos a la solicitud”.

Ante los antecedentes detectados por la Contraloría, se instruyó un sumario al municipio para establecer las eventuales responsabilidades administrativas. También se remitirá el informe de las diversas irregularidades detectadas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “para que evalúen las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias”.