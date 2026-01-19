Consejo de Defensa del Estado en contra de Cathy Barriga: Solicitan 37 años de cárcel para la exalcaldesa

El organismo querellante elevó la petición de condena por sobre los 23 años que pidió la Fiscalía, acusando un perjuicio fiscal superior a los 32 mil millones de pesos.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una acusación particular ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, donde solicitó una pena de hasta 37 años de prisión para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Esta petición supera los 23 años de presidio que había requerido el Ministerio Público, representado por el fiscal Marcelo Chandía.

La estructura de los ilícitos

En su argumentación, según reportó Bío Bío Chile, el CDE afirmó que el perjuicio fiscal supera los 32 mil millones de pesos, por conceptos como sobre ejecución del gasto, obligaciones financieras ocultas y utilización irregular de certificados.

El organismo sostuvo que existía “una estructura financiera para evitar los controles” durante su administración, y que los ilícitos respondían a una política de liberar recursos para programas y eventos sin financiamiento real. Entre los gastos cuestionados se encuentran campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y eventos masivos.

El caso tendrá una audiencia de preparación de juicio oral el próximo 2 de febrero.