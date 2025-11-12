Condenan a exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción

Se le imputaba a Espinosa los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, de los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Su cónyuge, María Magdalena Neira Cabrera, fue condenada por lavado de activos.

La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo lunes 1 de diciembre.

El caso se remonta hace un par de años, cuando la investigación de la Fiscalía arrojó que Espinosa -mientras era director de la Policía de Investigaciones- había recibido cerca de $146 millones en sus cuentas personales, dinero que provenía de gastos reservados de la PDI.

Por ello, el extimonel de la policía fue formalizado en 2021.

Cabe recordar que en la etapa inicial de la indagatoria, el abogado defensor de Héctor Espinosa era Luis Hermosilla.