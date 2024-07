Concejala y alcaldesa de Lo Espejo se enfrentan por acusaciones de posible vínculo con el narcotráfico en tenso concejo municipal

Un reportaje de Canal 13 reveló supuestos vínculos de la concejala Carolina Mena con el narcotráfico. La jefa comunal de Lo Espejo respondió diciendo que "están los antecedentes abiertos, yo creo que frente a cualquier duda levantemos los secretos bancarios".

Para la mañana de este miércoles estaba programada una sesión del concejo municipal de Lo Espejo para abordar las denuncias contra la concejala Carolina Mena, acusada de mantener supuestos vínculos con el narcotráfico en la comuna.

La instancia estuvo marcada por incidentes, ya que mientras la jefa comunal exponía, un sujeto ingresó al lugar, increpó a personal de prensa e incluso agredió a equipo de Canal 13 -que reveló los presuntos vínculos narcos de Mena-. Tras el hecho el hombre fue detenido.

Además, la concejala presentó un documento en el que denuncia a la propia alcaldesa de Lo Espejo “arrienda o arrendaba” un domicilio a una persona que tiene condenas por diversos delitos, entre ellos por la Ley 20.000.

Tras el concejo, Reyes respondió a las acusaciones diciendo que “llama la atención que frente a un ataque se responda así (…). De todas formas están los antecedentes abiertos, yo creo que frente a cualquier duda levantemos los secretos bancarios, que se muestren los contratos, etc., porque aquí lo que se está juzgando es la eventualidad de vínculos con personas del mundo del crimen organizado”.

En ese sentido, dijo que Mena intenta jugar al “empate”: “Creo que ella está intentando argumentar la situación por la cual la acusan, está tratando de defenderse y en eso me acusa a mi. Yo particularmente vivo en la comuna como la mayoría de concejales”.

Acusación empaña trabajo del municipio

Por otro lado, la jefa comunal lamentó que la acusación que recae sobre la concejala empañe el trabajo que se lleva a cabo en Lo Espejo y que se finalmente termine señalando que “es un problema del municipio. Eso no es así, de hecho hemos sido colaboradores importantes de todos los organismos de seguridad”.

Consultada sobre la explicación de Mena, quien descartó cualquier vínculo con el narco, respondió: “Yo creo que el que explica se complica”.

Concejala niega vínculos con el narcotráfico

Previo al concejo municipal, la concejala Carolina Mena dijo estar “tranquila” y no tener vergüenza.

“Yo conozco a todos mis vecinos, conozco a la persona que me arrendó la casa, pero no tengo idea de que tengan relación con el narcotráfico (…). Nosotros no andamos preguntándole al vecino a qué se dedica, qué hace, si usted es o no es”, afirmó.