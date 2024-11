Concejal de Chillán ha recibido múltiples insultos en redes sociales desde España: Se llama Pedro Sánchez

En medio de la emergencia en Valencia luego de las inundaciones, ciudadanos españoles buscaron expresar su rabia en redes sociales contra el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, llegaron a la cuenta del edil chillanejo, que tiene el mismo nombre que la autoridad de España.

Las inundaciones y lluvias en Valencia (España) han dejado cerca de 217 personas fallecidas, además de

Incluso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los reyes fueron atacados con barro tras su visita a la zona de las inundaciones. Esto, debido al manejo de la emergencia.

La rabia de las personas llegó hasta Chillán, en Chile. ¿La razón?

En dicha comuna, hay un concejal llamado Pedro Sánchez -igual que el mandatario español- a quien le han llegado mensajes de ciudadanos españoles, que contienen insultos y otros improperios.

El edil -electo en un cupo RN- relató que le han llegado “cientos y cientos de mensajes, de menciones en Instagram”, consigna Radio Cooperativa.

Según dijo, ha respondido que “lastimosamente, obviamente la crisis que pasa en ellos no es algo para la risa, pero igual me llama la atención porque después ellos me piden disculpas, me dicen que yo pensaba que era el presidente, que al final no era para mí dirigido el mensaje”.