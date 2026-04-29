Conaf informa: Desde este viernes 1 de mayo comienza a regir nuevo sistema tarifario para entrar a Torres del Paine

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) recordó que desde este viernes 1 de mayo comienza a regir el nuevo sistema tarifario para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine.

Con la nueva estructura se busca “optimizar el flujo de visitantes y mejorar la experiencia de conservación y recreación en el parque, aminorando el impacto que el incremento en la cantidad de visitas pueda afectar al entorno de la unidad”.

De esa manera, será modificada la estructura que establece una tarifa de compra de pases por menos o más de tres días, pasando a “una modalidad más flexible y acorde a las necesidades de gestión del parque que establece una entrada diaria por un solo día y una entrada por 2 o más días, válida para un período continuo de hasta 10 días como máximo”.

📍#MAGALLANES | CONAF recuerda que, a partir del próximo 1 de mayo de 2026, entra en vigencia el nuevo sistema tarifario para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine. ⏩La nueva estructura busca optimizar el flujo de visitantes y mejorar la experiencia de conservación y… pic.twitter.com/AeqVuX2ZTG — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) April 29, 2026

Los precios actualizados para todas las categorías (nacionales, extranjeros, niños, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y acompañantes) se pueden revisar en el sitio web de Conaf.

Por otro lado, la Corporación indicó que se encuentra vigente el “Reglamento para actividades turísticas en condiciones invernales en el Parque Nacional Torres del Paine”, que exige que todos quienes realicen actividades turísticas invernales en el circuito “W” y en el sendero Base Torres cuenten con un guía habilitado por Conaf o la autoridad competente.

La medida, que tradicionalmente comenzaba el 1 de mayo de cada año, se adelantó y comenzó a implementarse desde este lunes 27 de abril debido a las “condiciones climáticas imperantes en la zona”.