Con dardos a Boric, Jara y Kast: El Trap de campaña de Evelyn Matthei

La canción tuvo dardos para las candidaturas de Jeannette Jara y José Antonio Kast, pero también cuestionamientos al gobierno de Gabriel Boric.

“No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa’ delante”.

Con esta frase empieza el trap, mezcla de reggaetón, que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei estrenó este martes, en la recta final de la carrera presidencial.

La canción tuvo dardos para las candidaturas de Jeannette Jara y José Antonio Kast, pero también cuestionamientos al gobierno de Gabriel Boric.

Con intento de rimas, la canción afirma: “Jeannette, de este gobierno eres la continuidad / los chilenos de rodillas / frente al crimen organizado / el país quebrado / pero hasta con casa propia se va el niño descarado”, haciendo alusión a Gabriel Boric.

Y la canción agrega: “Al chileno no le alcanza / para comprar pan ni maíz / mientras tus amigos, embajadores, comen langostas en París / salieron todos millonarios, ¿de qué monto era su salario? / dejan a Chile en el peor escenario / son políticos, son mercenarios”.

También hubo dardos a la candidatura de Kast: “Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio / igual que yo ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia / Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia / Un líder contundente debe tener proyectos de futuro / después de arreglar el presente / y aquí te lo explico con peras y manzanas /por si vuelves a postular el día de mañana”.

Revisa el video de Matthei acá: