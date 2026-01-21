“No más muertes en el transporte público”: Comisión de Transportes da luz verde a Ley Alberto y avanza a la Cámara

La iniciativa, que contempla la aplicación periódica de alcotest y narcotest a conductores de microbuses urbanos, fue aprobada en comisión y busca prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y drogas.

La Comisión de Transportes aprobó este martes el proyecto de ley que impone controles obligatorios y regulares de alcotest y narcotest a los conductores de microbuses urbanos, iniciativa conocida como Ley Alberto.

La norma busca prevenir que choferes conduzcan bajo efectos del alcohol o drogas y ahora pasará a revisión de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué establece la Ley Alberto?

Uno de los impulsores, el diputado del Partido Comunista Luis Cuello, señaló que el proyecto obliga a las empresas de transporte público a aplicar exámenes a todos sus conductores con una periodicidad definida.

“Acabamos de aprobar en la Comisión de Transportes de la Cámara la Ley Alberto. Este proyecto de ley que establece la obligación de las empresas de transporte de someter a todos los conductores cada cuatro meses a controles de alcotest y narcotest preventivos, de forma tal de impedir siquiera que se suban a una micro bajo el efecto del alcohol o las drogas”, afirmó Cuello.

A quién aplica: conductores de microbuses urbanos.

conductores de microbuses urbanos. Qué exige: alcotest y narcotest.

alcotest y narcotest. Cada cuánto: cada cuatro meses.

cada cuatro meses. Quién debe cumplir: empresas de transporte público.

El caso que dio origen al proyecto

La iniciativa surgió tras la muerte de Mauro Alberto Gómez Estay, un joven de 14 años que falleció el 13 de mayo de 2024 luego de ser atropellado por un chofer que dio positivo en un examen de cocaína, según el material.

El proyecto se apoya en antecedentes sobre siniestros viales asociados al consumo de drogas. Según lo expuesto, los accidentes vinculados a drogas subieron de 34 casos en 2020 a 100 en 2024, mientras que las víctimas fatales pasaron de seis a 26 en el mismo período.

“Acá se trata de impedir más muertes en el transporte público, se trata de garantizar la vida de las personas. Es urgente la aprobación de la Ley Alberto. Apóyennos para que pase pronto a la sala y sea ley de la República. No más muertes en el transporte público”, sostuvo el diputado.

Tras su aprobación en la Comisión de Transportes, la iniciativa deberá ser analizada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar su tramitación.