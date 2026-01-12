País san antonio

Comenzó desalojo de megatoma de San Antonio: Se reportaron incidentes durante el operativo

Por CNN Chile

12.01.2026 / 10:45

Las autoridades señalaron que el proceso de desocupación y desalojo llevará "varios meses".

A las 08:00 horas de este lunes comenzó el desalojo de algunos sectores de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio (Región de Valparaíso).

Durante la jornada, se reportó la presencia de barricadas por parte de personas que se oponen a la medida; sin embargo, las autoridades continúan llevando a cabo el procedimiento.

La general Patricia Vásquez, jefa V Zona, indicó que hasta el momento no hay detenidos y que se espera operar con tranquilidad.

“Esperamos operar en tranquilidad; lo más importante es transmitir que Carabineros es el auxilio de la fuerza pública para que los organismos profesionales, tanto de la Delegación, Municipalidad, Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, operen con tranquilidad”, dijo.

Hace algunas semanas, el Gobierno anunció la expropiación de parte de la superficie total del paño; en concreto, se trata de 100 hectáreas. Otras 115 hectáreas —parcelas 11, 13 y 15— deben ser desocupadas y serán devueltas a sus dueños, en cumplimiento con el mandato judicial.

De ese modo, al menos 2 mil familias comenzarán a ser desalojadas a partir de esta jornada.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que se está iniciando el desalojo con la zona sur de la megatoma y “vamos a estar avanzando, en principio, en teoría, en períodos cada tres días con algún período de descanso para poder ir desocupando los albergues”.

Y afirmó que “el proceso de desocupación y de desalojo tiene una estimación de varios meses, un tiempo no menor, el que vamos a estar acá en la zona. Vamos a ir avanzando paulatinamente y vamos a ir además informando a los pobladores, a medida que vayamos avanzando, de cuáles son las zonas que vamos a ir despejando”.

En cuanto a albergue, Riquelme comentó que no se han solicitado, pero que hay dos disponibles.

