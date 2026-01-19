Reportan que futbolista de 20 años de club Lord Cochrane murió durante incendios en Penco

El Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción informó el fallecimiento de Álvaro Aroca, jugador de su rama de fútbol, quien murió junto a su madre en medio de la emergencia por incendios forestales en la Región del Biobío.

En medio de la emergencia por incendios forestales que afecta a la Región del Biobío, el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción comunicó la muerte de Álvaro Aroca, jugador de 20 años que pertenecía a su rama de fútbol. El club indicó que el joven falleció junto a su madre en la comuna de Penco.

“Horas de tristeza y luto vive este domingo el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, a causa del fallecimiento de un jugador de su Rama de Fútbol en el incendio forestal que desde el sábado afecta a la comuna de Penco, así como de su madre”, señaló la institución en una publicación.

Desde la rama de fútbol, el presidente Francisco Barra destacó que Aroca mantuvo el vínculo con la institución, pese a que en el último tiempo asistió con menor frecuencia por estudio y trabajo.

“Si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”, expresó.

En la misma línea, la presidenta del club, Patricia Salinas, transmitió el impacto que provocó la noticia en la comunidad deportiva.

“Todos estamos impactados por este hecho tan lamentable, y es que no solo murió un lorense tan joven, sino también su madre. En estas horas de tanto dolor, acompañamos espiritualmente a sus seres queridos”, sostuvo.

La confirmación del club se conoció en el marco de la emergencia por incendios forestales que afecta a comunas de la Región del Biobío, con sectores bajo medidas extraordinarias y despliegue de equipos de combate y apoyo a damnificados.