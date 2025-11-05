“Claramente, no es Jara. No soy ella”: La irónica respuesta de Jeannette Jara al trap de Evelyn Matthei

Mientras la abanderada de Chile Vamos apuntó sus dardos contra el oficialismo, Jara evitó la confrontación y marcó distancia del tono de su rival, subrayando que su foco está en “construir un proyecto de futuro para Chile” y no en “una competencia de eslóganes o canciones”.

“Claramente, no es Jara, eso es lo primero que voy a decir, y claramente yo no soy Matthei”. Con humor e ironía respondió este miércoles la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, respondió al polémico video musical lanzado por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Esta semana, la exalcaldesa estrenó un trap de campaña con duros dardos hacia Jara y José Antonio Kast, además de críticas al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“No soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa’ delante”. Con esta frase empieza el trap, mezcla de reggaetón, con intento de rimas, la canción afirma: “Jeannette, de este gobierno eres la continuidad / los chilenos de rodillas / frente al crimen organizado / el país quebrado /, pero hasta con casa propia se va el niño descarado”, haciendo alusión a Boric.

La candidata del oficialismo descartó entrar en el tono confrontacional del video y marcó distancia de la estrategia de su contendora.

“Yo tengo en mi perspectiva de gobierno la centralidad puesta, no en disputarme un sector político como lo están haciendo Kast, Kaiser y Matthei, sino en pensar en el bienestar de los chilenos”, afirmó.

Jara también aprovechó el momento para lanzar una crítica más amplia a la oposición: “La derecha chilena está en una disputa por quién conduce al sector, bien autodestructivamente, mostrando nula capacidad de gobernabilidad y de ponerse de acuerdo”.

Entre risas, la exministra de Trabajo reconoció que aún no ha visto el video completo “, porque he estado trabajando precisamente en reunirme con distintos sectores de nuestra sociedad”, pero admitió curiosidad.

“Ya me está entrando el bichito”, añadió.

Aun así, Jara evitó caer en la polémica y se enfocó en subrayar su diferencia con Matthei: “Yo no estoy en una competencia de eslóganes o canciones, sino en construir un proyecto de futuro para Chile”.