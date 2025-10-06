Cierre del Terminal La Paz: Alcalde de Independencia emplaza al Ministerio de Transportes para resolver la situación

"Necesitamos respuestas concretas y rápidas del Ministerio de Transportes", recalcó Agustín Iglesias.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, señaló que la Municipalidad se pondrá a disposición para trabajar con el nuevo dueño del terreno donde está ubicado el histórico Terminal La Paz, luego de que se anunciara el cierre del recinto, donde llegaban buses desde Colina, Lampa y Batuco.

La situación fue confirmada el pasado 3 de octubre por la Seremi de Transportes Metropolitana. Las autoridades informaron que debido a esta situación, se dispusieron otros puntos de detención para los servicios de Buses OK (Colina-Santiago) en calle Lastra y Buses Amade (Lampa-Santiago) en Avenida La Paz.

Sin embargo, el cierre del histórico terminal ha provocado que los buses tengan que detenerse en plena Avenida La Paz.

📢 Informamos a las y los usuarios que, por cierre de Terminal La Paz, se definieron nuevos puntos de detención para los siguientes servicios: 🚍 Buses OK (Colina-Santigo): Calle Lastra

🚍 Buses Amade (Lampa-Santiago): Avenida La Paz pic.twitter.com/7IsmrtmM1I — SeremiTT Región Metropolitana De Santiago (@MTTStgo) October 3, 2025

En ese sentido, el jefe comunal de Independencia expresó preocupación por lo que ocurre en La Paz.

“Esta situación, que pudo haber sido planificada, que pudo haber sido prevista por el Ministerio de Transporte, por las empresas de micro que están afectadas por este servicio, le traen efectos a Independencia y los vecinos aledaños del sector”, dijo.

Además, advirtió “Le damos al Ministerio de Transportes 10 días para resolver esta situación o si no como municipio empezamos a cursar multas a las empresas que no pueden estar detenidas en cualquier parte de nuestra comuna”.

Iglesias recalcó que la situación afecta a los vecinos del sector y también a quienes se trasladan en los buses. Por ello, señaló que “nos ponemos a disposición para trabajar con el nuevo dueño del terreno y también con las empresas que están hoy día afectadas por esta situación”.

“Necesitamos respuestas concretas y rápidas del Ministerio de Transportes, tanto para las personas que se trasladan en este medio, como también para las personas que viven en Independencia y Recoleta, en los sectores aledaños que hoy día están siendo afectados”, concluyó.