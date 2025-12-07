Chile triunfa en los “Óscar del Turismo”: Fue escogido por séptima vez como El Mejor Destino Aventura del Mundo

Chile triunfó una vez más en los World Travel Awards.

Chile fue escogido por séptima vez en la historia como el Mejor Destino Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025, conocidos popularmente como los “Óscar del Turismo“.

Para lograr este triunfo, Chile superó a otros seis países ganadores continentales: Japón (Asia), Saint Lucía (Caribe), Costa Rica (Centroamérica), Huesca en España (Europa), Ras Al-Khaimah en Emiratos Árabes (Oriente Medio) y Nueva Zelanda (Oceanía)

El país había obtenido este galardón en las ediciones de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Además, ostenta cuatro estatuillas como Mejor Destino Verde del Mundo, conseguidos en 2019, 2020, 2022 y 2023, sumando así en total 11 premios en la competencia.

Respecto a este reconocimiento, el director nacional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Cristóbal Benítez, señaló que “este premio confirma que Chile es aventura y que seguimos siendo un destino reconocido mundialmente por la diversidad de nuestros paisajes y la calidad de las experiencias que se pueden vivir en el país“.