Chile se integrará al CERN: ¿Qué significa el ingreso al laboratorio científico más importante del mundo?

La Sala de la Cámara aprobó de manera unánime la adhesión de Chile como Estado Miembro Asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, lo que significa que la comunidad científica nacional y las universidades podrán participar en diversos proyectos.

Durante este martes, el Congreso aprobó de manera unánime la tramitación del proyecto que permitirá a Chile integrarse como Estado Miembro Asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), el laboratorio de investigación en física de partículas más importante del mundo.

Con esta decisión, Chile se convertiría en el segundo país de Sudamérica en alcanzar la categoría de Estado Miembro Asociado del CERN.

La aprobación de la iniciativa busca incentivar la participación nacional en proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto, fortaleciendo el desarrollo de la ciencia, la innovación y la cooperación internacional.

✅ APROBADO | La Cámara aprueba el acuerdo entre Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en relación con el otorgamiento del carácter de Estado Miembro asociado del CERN. Se despacha a ley. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 26, 2026

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle Acevedo, destacó la relevancia de este paso para el país.

“El ingreso de Chile al CERN es una decisión estratégica de Estado. Es abrir las puertas del conocimiento más avanzado del mundo a la ciencia chilena y, al mismo tiempo, una señal concreta del compromiso del país con la cooperación internacional y con políticas públicas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación”, afirmó.

En esa línea, agregó que “esta adhesión permitirá acceder a tecnologías de alta complejidad y generar nuevas oportunidades para nuestras universidades, empresas de base científico-tecnológica y comunidades científicas y académicas, para que participen de los grandes descubrimientos del conocimiento humano y fortalezcan la inserción de Chile en la gobernanza científica global”.

¿Qué significa para Chile? ✅ Más oportunidades para investigadores y estudiantes.

✅ Acceso a tecnologías avanzadas con impacto en salud, industria y datos.

✅ Participación de empresas chilenas en proyectos y licitaciones internacionales.

✅ Más cooperación científica y… — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 27, 2026

¿Qué es el CERN?

El CERN es el principal centro de investigación en física de partículas del mundo. Reúne a más de 23 Estados Miembros, además de decenas de instituciones asociadas, que colaboran en experimentos científicos de vanguardia. Entre ellos destaca el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más grande y potente jamás construido.

En este laboratorio se estudian los componentes fundamentales de la materia y las fuerzas que rigen el universo, investigaciones que han permitido descubrimientos clave como el bosón de Higgs. Asimismo, el trabajo del CERN ha impulsado el desarrollo de tecnologías que hoy se aplican en áreas como la medicina, la informática y la energía.

¿Qué implica para Chile?

Como Estado Miembro Asociado, Chile estará representado ante el Consejo y el Comité de Finanzas del CERN con derecho a voz, pero sin voto. Además, investigadores, técnicos y empresas chilenas podrán participar en proyectos científicos y en procesos de contratación de la organización.

A cambio, el país realizará un aporte financiero equivalente al 10% de la contribución de un Estado Miembro pleno, lo que le permitirá acceder de manera proporcional a oportunidades científicas, tecnológicas e industriales vinculadas al trabajo del CERN.