Chile brilla en la edición 2025 del Mundial Escolar de Debates en español

Chile brilla en el podio y como sede del Mundial Escolar de Debate en español 2025

Durante el 13 hasta el 19 de octubre se realizó en Chile el Mundial Escolar de Debate en español, que reunió a más de 250 estudiantes de 10 países distintos en la capital del territorio nacional. En este contexto, estudiantes chilenos de distintas partes del país hicieron historia logrando éxitos nunca antes alcanzados en la educación chilena.

La competencia busca fomentar el pensamiento crítico, la argumentación y el liderazgo juvenil. Evento que se desarrolló en torno a las distintas categorías que presenta el programa.

¿Qué categorías ganó Chile en el Mundial Escolar de Debate 2025?

En la categoría “Discursos”, la cuál evalúa improvisación y riqueza en el uso de lenguaje y las emociones, Agustina Bolivar (Instituto Sagrado Corazón San Bernardo) se coronó como la mejor del mundo, seguida por Fernando Contreras (Instituto Hermanos Matte), en segundo lugar y David Cardenas (Colegio Champagnant de Villa Alemana), en tercer lugar.

Dentro de la misma línea, el equipo integrado por los estudiantes: Sergio Álvarez, Vicente Olguín (ambos del Instituto Nacional), Julieta López (Colegio Los Nogales), Barbara Montalban (Colegio Francisco Arriarán) y Maximiliano San Martín (Instituto Sagrado Corazón San Bernardo), alzaron la Copa Mundial de Debate por Naciones y se impusieron ante Perú, ganando la final con un veredicto unánime del jurado.

Finalmente, Vicente Olguín Tripailaf de 4° medio, obtuvo el segundo lugar en el ranking mundial de debatientes seguido por Dante Espinoza Rojo (ambos del Instituto Nacional) en sexto lugar.

A su vez, el mayor reconocimiento del concurso fue obtenido por Sergio Álvarez Palma (3° medio del Instituto Nacional) quién se llevó el Oro como mejor debatiente del Mundial Escolar de Debate en español 2025.

Hecho histórico que demuestra la importancia de la educación chilena y pone a prueba la aplicación de la metodología del debate para el aprendizaje en escolares, pudiendo desarrollar de manera eficaz conocimientos, habilidades y virtudes, logrando que el trabajo en conjunto de las comunidades estudiantes, profesores y profesoras contribuyan a hacer brillar la educación en el país y de mostrarla al mundo