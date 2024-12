Chefs salen en defensa del pan de pascua tras polémica posición en ránking mundial: “Es de las mejores recetas chilenas”

El portal gastronómico Taste Atlas posicionó a la clásica preparación navideña en el puesto número 18 de los peores pasteles del mundo, siendo la única preparación latinoamericana en el listado.

Diversos chefs salieron en defensa del Pan de Pascua chileno, esto luego de que Taste Atlas lo calificara como uno de los peores pasteles del mundo.

El prestigioso portal gastronómico ubicó a la clásica preparación navideña en la posición 18, según la opinión de más de 100 expertos. El primer lugar fue ocupado por el Pastel cordobés de España.

En el sitio, donde ha recibido 3.3 estrellas, el Pan de Pascua es descrito como “rico y denso, cargado de diversas especias, frutos secos y frutas deshidratadas. Se le suele dar un toque extra de sabor añadiendo un chorrito de brandy, ron o pisco, un tipo de agua ardiente chileno”.

La defensa de los chefs

En conversación con Las Últimas Noticias, tres chefs reconocidos en el país manifestaron su descontento por la clasificación. “Es de las mejores recetas típicas chilenas y no, es imposible que una receta como la del Pan de Pascua esté en ranking así”, sostuvo el chef Agustín Sastre.

El también dueño de la pastelería Kukin afirma que en el último tiempo se ha ido modificando la receta original, “pero así se ha logrado mejorar mucho. Antes el sabor del Pan de Pascua era bastante seco, pero ahora es súper húmedo. Además, ese sabor especiado es muy navideño”.

Por su parte, el pastelero Nicolás Guzmán afirma que el país “tiene muy buenas recetas de Pan de Pascua, por lo que, si quien hizo este ranking probó el verdadero Pan de Pascua, pues no lo entiendo. Esa receta bien hecha, es con tiempo y harto fruto seco y buenos frutos confitados”.

Lee también: Eligen al Pan de Pascua como el peor pastel del continente

Guzmán cree que quizás los expertos probaron panes “de un comercio enfocado al precio”. “Esos no son panes, son queques con ingredientes de baja calidad: es seco, no es espumoso, con frutas confitadas que no son frutas y si es eso lo que prueban no tiene ningún atractivo”.

“Y mucha gente odia este tipo de Pan de Pascua con fruta confitada porque no sabe a frutas, son ingredientes súper químicos (…) y que no saben bien. En Chile se ha dejado de lado un poco la calidad y el proceso; si lo ponemos a competir con otros panes del mundo que son de celebración, (…) el nuestro está súper atrás”, agregó.

Finalmente, el chef Álvaro Barrientos planteó sus dudas respecto a la conclusión del portal gastronómico. “Esta no es una publicación que se haga en Chile, entonces es súper importante preguntarnos si ellos probaron el pan de pascua tradicional chileno y dónde lo probaron. Yo puedo asegurar que no lo hicieron”.