“Posible tráfico de influencias”: Ministra Vallejo sube el tono y condena chats entre jueza Vivanco y Hermosilla

El fin de semana se revelaron conversaciones entre la ministra de la Corte Suprema y el abogado imputado por delitos de corrupción. Mientras que parlamentarios del PS anunciaron acusación constitucional, desde el Gobierno han señalado “posible tráfico de influencias” en el Poder Judicial.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, subió el tono y condenó los chats entre la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, sosteniendo que existe un “posible tráfico de influencias” en el caso.

¿Qué pasó?

Durante el fin de semana pasado, se revelaron conversaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp que tuvo la jueza en distintas instancias con Luis Hermosilla, abogado que está en prisión preventiva tras ser formalizado por comisión de presuntos delitos de corrupción, en el marco del denominado Caso Audios.

Los chats datan de marzo de 2018, fecha en la que Vivanco habría contactado por primera vez a Hermosilla para lograr obtener el puesto en reemplazo de Patricio Valdés. Las conversaciones se extienden hasta noviembre de 2023 y muestran una seria de favores y gestiones hechas por parte de ambas partes.

Las conversaciones entre ambos habrían desencadenado un intenso lobby gestionado por el abogado para lograr que Vivanco se quedara con el puesto. Finalmente, el 8 de agosto de ese mismo año, la magistrada asumió como ministra del máximo tribunal.

Tras revelarse el caso, diputados del Partido Socialista (PS) manifestaron la intención de acusar constiticionalmente a la ministra Vivanco. Lo mismo ocurriría contra el ministro Jean Pierre Matus, a quien también se le vincula con Luis Hermosilla.

¿Qué dijo Vallejo?

Desde el Gobierno han condenado las conversaciones recientemente dadas a conocer. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue el primero que habló ayer, quien sostuvo que “el tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley porque permite que haya personas que tengan ventaja“.

“Eso no es posible, no es posible permitirlo. Y si hubiera, o hubiese habido o hay antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, eso tiene que ser investigado y sancionado”, añadió.

No obstante, hoy la ministra Vallejo subió el tono e indicó directamente que los chats entre Vivanco y Hermosilla podrían ser tráfico de influencias.

“Comparativamente hablando, en América Latina nosotros estamos dentro de los países que peor evalúan su sistema de justicia y que no se cree que hay igualdad ante la ley”, sostuvo en entrevista con Radio Infinita. “Entonces, casos como en que hoy día se asocia a Vivanco, a propósito de los chats que se han dado a la luz, da cuenta de posible, nuevamente, tráfico de influencias, y que tendrá que esclarecer la justicia“, añadió.

“Pero tal es la gravedad que evidentemente no puede no impactar ante la opinión pública y por eso da tanta indignación, porque los principales esfuerzos que hay que hacer en la política son poder dar cuenta que las instituciones no solo funcionan, sino que son capaces de dar respuesta a las aspiraciones y necesidades de la gente“, continuó.

De este modo, “cuando nos encontramos en estos casos, obviamente que pueden significar retrocesos desde el punto de vista de la recuperación de la confianza pública”, dijo la ministra vocera. “Por lo tanto, implica redoblar aún los esfuerzos para fortalecer y mejorar nuestra democracia y todo el sistema judicial y político“, sentenció.