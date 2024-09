“Vine a hablar con Andrés”: Chats entre fiscal Palma y Hermosilla revelan tratativas para liderar la Fiscalía Nacional

Entre las conversaciones que sostuvo el fiscal regional de Aysén con el abogado -hoy imputado en el marco del Caso Audios- se evidencia el trabajo de "campaña" de ambos durante el proceso para elegir a quien reemplazaría a Jorge Abbott en la cabeza del Ministerio Público, donde nuevamente surgen menciones al exministro del Interior Andrés Chadwick.

El Caso Audios se ha convertido en una vertiente de revelaciones una vez fueron entregadas las más de 700 mil páginas de conversaciones de Luis Hermosilla con diversas personalidades.

Desde que destapó el caso, Ciper ha publicado nueva información con respecto a lo que allí se ha ido descubriendo. En una nueva publicación, el centro de investigación dio a conocer cuáles fueron los acercamientos del fiscal regional Carlos Palma y el abogado hoy imputado.

Entre las conversaciones que el persecutor tenía con Hermosilla el tema principal era su postulación a la Fiscalía Nacional, algo para lo cual Palma habría usado su puesto en orden a ganarse la confianza del abogado.

Lee también: Fiscal de Los Lagos no descarta delito de “asociación delictual” en investigaciones sobre Palma y Vivanco

El 20 de octubre de 2022 el representante del Ministerio Público en Aysén envió a Hermosilla información sobre una causa por narcotráfico, misma semana en que se cerraban las postulaciones para liderar el ente persecutor, hoy presidido por Ángel Valencia.

Pero ese habría sido solo el último gran gesto, ya que meses antes Palma ya había compartido con el penalista su intención de ascender.

Chats del 17 de enero de 2022, según consigna Ciper:

Palma: Muy buenos días señor. En que parte del mundo está? Supe que andas en Brasil.

Palma: Me encargaré personalmente de cuidar de la secretaria de tu oficina.

Palma: (Vine a hablar con Andres)

Hermosilla: Buenos días!!! Vuelvo el 25… Supe que ibas a ir a la ofi.

Por lo dicho en el diálogo, la cita habría tenido lugar en la oficina de Hermosilla en Las Condes, la cual compartía con el exministro del Interior Andrés Chadwick, su amigo y socio.

Palma: Excelente reunión. Vamos con viento en popa.

Hermosilla: Me alegro!!!

Palma, sin embargo, ha negado haber entregado información a Luis Hermosilla.

“Jamás he revelado información confidencial al señor Hermosilla. Jamás he entregado información secreta, menos en la causa en que se está señalando”, aseguró en agosto pasado, una vez el Ministerio Público había abierto una investigación en su contra.

Al referirse a la causa por narcotráfico en cuestión, el fiscal regional de Aysén sólo se limitó a señalar que el intercambio con Hermosilla tenía relación con que uno de los abogados de su estudio estaba repreentando a uno de los imputados, algo que a su juicio llamó la atención por ser una causa relacionada con drogas.

“Esta causa al momento del control de la detención ya no se encontraba secreta por la ley de drogas. El 18 de octubre, la fiscal de la causa había resuelto alzar el secreto de la ley de drogas”, añadió Palma. “En este contexto, se verifica la audiencia de formalización cuando estaba transmitiendo vía Zoom. Una audiencia completamente pública y con antecedentes públicos y no secretos, me percato que había un abogado que era del estudio del hoy día imputado señor Luis Hermosilla. Y, a propósito de eso, le consulto vía WhatsApp al abogado de ese estudio defendiendo en una causa de drogas”.

Lee también: Felipe Ward presenta su renuncia a la USS en medio de cuestionamientos por presuntos vínculos en Caso Audios

Chats del 20 de octubre de 2022, según consigna Ciper:

Palma: Este no es abogado tuyo?

Hermosilla: Yes. Juan Enrique Urrutia. Qué pasó?

Palma: Está defendiendo a un traficante mío.

Hermosilla: Cresta. También está Javier Cornejo como defensor?

Palma: Si.

Hermosilla: “Conocido mío y no es traficante”. Esto me contesta.

Palma: Jajaja.

Hermosilla: Cornejo defiende al papá?

Palma: Cumpa. Tengo ene escuchas. Ene. Era el líder. Y el papá uno más. Te puedo mandar escuchas.

Palma: Tal vez el colega no cacha el detalle… pero es impresentable. Ingenieros de vitacura traficando 20 kilos de coca para Aysén.

Lo que vendría tras este último mensaje, agrega Ciper, es un archivo de audio con las escuchas en cuestión, provenientes de los intercambios telefónicos de los imputados.

Este es el hecho que da pie a las investigaciones penales y administrativa en contra del fiscal de Aysén, algo sobre lo que Palma ha explicado poniendo sobre la mesa el hecho de que dicho audio ya no era reservado.

Sin embargo, tras el audio es el mismo persecutor quien enfatiza a Hermosilla que no lo difunda.

Palma: Escúchalo completo (solo para ti). Ese es el cliente de tu abogado.

Palma: Insisto, solo para ti. El colega podría hacer ruido porque te estoy pasando Información.

Palma: Pídele que te cuente después de la audiencia… sin mostrar esta conversación.

Hermosilla: Eso voy a hacer.

Mira también:

Camino hacia la Fiscalía Nacional

Entre los siguientes mensajes entre Palma y Hermosilla el tema sería nuevamente la postulación del primero a la Fiscalía Nacional, manteniéndolo actualizado a medida avanzaba el proceso.

Pero antes ya había tocado el tema. El 9 de junio el fiscal consultó al abogado “cómo va ‘nuestra campaña'”, a lo que Hermosilla contestó “ayer hablé con SP (Sebastián Piñera) de ti”.

En julio, Palma tanteaba terreno en cuanto al abogado, enviándole una publicación de La Tercera en donde se hablaba de la carrera por la Fiscalía Nacional:

Palma: Que impresión te da la nota? A quien quieren quemar?

Hermosilla: No creo que esa sea la pregunta. Simplemente, empezó el juego.

Palma: Si. Aun cuento con tu apoyo, cierto? Porque se que José es amigo tuyo.

Hermosilla: Cuentas con mi apoyo. Con José no he hablado hace tiempo, pese a que lo sigo considerando mi amigo.

Palma: Gracias. No me quiero poner romántico, pero yo te considero mi amigo. Y no me gustaría que nos distanciáramos por tonteras.

En los mensajes queda en evidencia que el actual fiscal nacional Ángel Valencia era el principal temor para Palma, apuntando parte de su historial como abogado de la Asociación Nacional de Fiscales. “Es muy peligroso en quina”, dice en un mensaje el fiscal.

Más adelante, Palma incluso solicitó a Hermosilla algún espacio en su oficina para poder reunirse con otra persona y “trabajar con calma el proyecto de fn (fiscalía nacional)”, algo a lo que el abogado accede.

Avanzando los días, el fiscal regional solicitó a Hermosilla el contacto de la entonces ministra secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, recibiéndolo como respuesta.

El 2 de noviembre Hermosilla le envió una imagen en la que se daba cuenta de que uno de los ministros de la Corte Suprema no estaría en el proceso de votación para la quina, algo a lo que Palma contestó “uno menos”.

“Ves lo que te decía. Esto se ordena hacia el final”, le respondió Hermosilla, “entiendo que Fuentes tampoco estará”. Palma, por su parte, contestó: “Ohh. Csm. Dos menos. Amigo, hay que repasar a los que quedan. No podemos perder por secretaría”.

El lunes 7 de noviembre se resolvió la quina y Palma estaba en ella. La votación, sin embargo, era muy favorable a José Morales y Ángel Valencia, ambos con 17 votos. A ambos les seguía Marta Herrera con 9, Carlos Palma con 7 y Rodrigo Ríos con 3.

Palma: Cumpa, me imagino que ya sabe. Pero… estamos en la quina.

Hermosilla: Felicitaciones enormes! Era el paso de hoy y el fin de tanto mito.

Palma: Si sr. Igual morales y valencia se distanciaron ene.

Hermosilla: Se conoce quien votó por quién?

Palma: Te lo MAndo. Hay que ver qué hacemos. Cuando puedas.

A medida se acercaba la fecha en que el Gobierno de Gabriel Boric definiría al nuevo fiscal nacional, Palma finalmente recurrió a Hermosilla por otro contacto: el de Andrés Chadwick.

“Lucho, disculpa que moleste en vacaciones. Puedes darme el número de Andrés?”, consulta el fiscal, a lo que Hermosilla responde enviándole un contacto denominado “Andres Chadwick Ultimo”.

Pasarían cuatro días y el Gobierno entregó a su primer candidato: José Morales.

Ese día, la conversación se dio ad portas del anuncio:

Hermosilla: Buenos días señor. Espero que esté bien. Yo sigo acá, lejos. Me dicen que a las 14 horas habrá muy buenas noticias. Ojalá sea así. Un abrazo

Palma: Buenos días Sr. Así esperamos que sea.

Hermosilla: Mi amigo Ach (Andrés Chadwick) hizo su pega así es que a esperar tranquilo. Le fue bien.

Hermosilla: Tenías razón: no volverás al sur

Hermosilla: Parece que la cosa se adelanta… El anuncio.

Palma: Mejor. Para terminar con esta lenta espera.

Tres horas más tarde, ya era de público conocimiento que el elegido era Morales y no Palma.

Hermosilla: Cómo estás? Desde acá te mando un abrazo. Pase lo que pase. Mi amistad es siempre.

Palma: Lo sé lucho. Un gran abrazo.

Hermosilla: Ánimo y cariños te mando.