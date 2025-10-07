CDE demanda a San Bernardo por presunto mal uso de fondos durante gestión de Nora Cuevas: Alcalde se querella por fraude al Fisco

El organismo busca recuperar más de $1.652 millones que, según acusa, fueron mal utilizados por la Corporación Municipal de Educación y Salud durante la administración de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI).

Una millonaria demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) destapó una posible malversación de fondos públicos en San Bernardo.

El organismo busca recuperar más de $1.652 millones que, según acusa, fueron mal utilizados por la Corporación Municipal de Educación y Salud durante la administración de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI). La acción judicial fue presentada el pasado 22 de agosto, aunque recién fue notificada al municipio semanas después.

Tras conocer los antecedentes, el actual alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), ingresó una querella por presunto fraude al Fisco en el Juzgado de Garantía local, apuntando a irregularidades detectadas en la rendición de los recursos, consignó La Tercera.

La querella presentada por White busca establecer responsabilidades individuales por los hechos ocurridos bajo la administración anterior.

La demanda del CDE contra el Municipio de San Bernardo

De acuerdo con la demanda del CDE, los fondos fueron transferidos desde el Ministerio de Educación en 2017 con el objetivo de fortalecer el sistema educativo y de salud comunal.

Sin embargo, parte del dinero habría sido gastado en ítems sin justificación, como viajes a resorts y banquetes, o simplemente no fue rendido.

El organismo señala que lo reclamado corresponde tanto a gastos rechazados como a montos que nunca se ejecutaron.

“La entrega de los dineros se llevó a cabo con la única y exclusiva misión de apoyar y mejorar la educación pública”, dice el documento del CDE, enfatizando que existía la obligación de justificar su uso con documentos formales.

Pese a que la presunta defraudación ocurrió durante el periodo en que Cuevas ejercía como alcaldesa y presidía el directorio de la Corporación, la demanda del CDE se dirige contra el alcalde White, por ser el representante legal actual del organismo.

Desde el municipio aseguran que la situación los tiene en alerta, ya que el monto en disputa deberá ser devuelto, pero las arcas municipales no cuentan hoy con los fondos necesarios.