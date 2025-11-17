“Hueona mala, te voy a matar…”: Revelan causa por violencia intrafamiliar de diputado electo del Partido Nacional Libertario

Erich Grohs Marín enfrentó un procedimiento simplificado, luego que Fiscalía lo acusara de darle "golpes de puño en las piernas a la víctima" mientras cargaba a su hijo en brazos.

A un día de la elección parlamentaria del pasado 16 de noviembre, se dio a conocer un antecedente judicial relacionado con un diputado electo por el Partido Nacional Libertario.

Se trata de Erich Grohs Marín –parlamentario electo por el distrito 5 en la Región de Coquimbo– de sobre quien The Clinic revela que fue denunciado por lesiones en un contexto de violencia intrafamiliar, hecho que habría ocurrido el 15 de diciembre de 2023.

El citado medio señala que dicho día, el electo parlamentario tuvo una pelea con su pareja mientras manejaba desde La Serena a Vicuña.

Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público en un procedimiento simplificado, Grohs se enojó al momento en que se dio cuenta que su pareja estaba grabando la discusión, mientras su hijo viajaba en la parte trasera del auto.

En ese momento, de acuerdo al material registrado por el teléfono, le dijo: “Hueona mala, te voy a matar maraca conchetumadre, no podi grabar estos audios, ya que me vas a cagar mi carrera política“.

El Ministerio Público indicó que “inmediatamente el imputado detiene la marcha del vehículo y se dirige hasta la ventana del asiento trasero, a fin de quitarle el teléfono a la víctima. Al no lograr su cometido, vuelve a subirse al vehículo para comenzar a propinarle golpes de puño en las piernas a la víctima, quien en todo momento cargaba en sus brazos al menor de edad“.

El procedimiento simplificado se realizó en mayo de 2024 ante el Juzgado de Garantía de Vicuña, el que determinó la medida cautelar de alejamiento de la víctima por el periodo de un año.

Finalmente, en mayo de 2025 la causa quedó terminada a raíz del buen comportamiento del imputado.