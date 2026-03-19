Peritaje caligráfico suma un nuevo antecedente contra Rojas Vade: Fortalecería hipótesis de montaje

El análisis detectó similitudes entre los mensajes escritos en los brazos del exconvencional y antiguos carteles asociados a él. El antecedente se agrega a otros elementos que han debilitado la tesis inicial de un eventual secuestro.

Un nuevo antecedente apareció en la investigación sobre Rodrigo Rojas Vade y volvió a reforzar la hipótesis de que el episodio ocurrido el pasado 12 de marzo en la Ruta 78 habría sido simulado.

Se trata de un peritaje caligráfico que detectó coincidencias entre los mensajes escritos en los brazos del exconvencional y la grafía de carteles que utilizó en el pasado, especialmente durante el estallido social.

Rojas Vade fue hallado inconsciente a un costado de la Ruta 78, con lesiones en la cabeza, las manos amarradas y frases de contenido político escritas en sus brazos, entre ellas “viva Kast” y “no+zurdos”. En un comienzo, la Fiscalía ECOH indagó el caso como un eventual secuestro.

Con el avance de las diligencias, sin embargo, esa hipótesis perdió fuerza. En su lugar comenzó a tomar peso la idea de una puesta en escena atribuida al propio exconvencional.

Entre los antecedentes que ya apuntaban en esa dirección estaban las similitudes entre las amarras encontradas en su cuerpo y otras halladas en su domicilio, además de la presencia en su vehículo del plumón con el que se habrían realizado los rayados.

A eso se suma la sospecha de que el grave estado de salud con el que ingresó al Hospital San Juan de Dios pudo estar vinculado al consumo de drogas. Rojas Vade permaneció en riesgo vital y en coma inducido, pero actualmente ya dejó la UCI y se encuentra en recuperación.

Según informó The Clinic, el análisis grafológico comparó trazos, formas de escritura y patrones presentes en los mensajes hallados en sus extremidades con antiguos carteles asociados a él. De acuerdo con ese trabajo, existen coincidencias relevantes entre ambos registros.

El mismo medio también consultó a una perito calígrafa externa a la investigación, Camilia Filidei, quien llegó a una conclusión similar. Según sostuvo, tanto la escritura observada en el brazo de Rojas Vade como la de las pancartas presenta terminaciones angulosas, letra imprenta y un carácter simétrico, elementos que permiten sostener una presunción técnica de una misma autoría.