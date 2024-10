Caso Monsalve: Tohá sube el tono e insiste en que “la víctima debería ser el centro de la preocupación para no revictimizarla”

El Ejecutivo es foco de críticas por no haber removido a la autoridad hasta dos días después de enterarse de la acusación.

Esta tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó nuevamente la controversial situación que atraviesa el Gobierno tras la renuncia del subsecretario Manuel Monsalve, denunciado por una presunta violación.

La secretaria de Estado fue consultada sobre las críticas contra el Ejecutivo por no haber removido a Monsalve hasta dos días después que ella se enterara de la acusación, así también cuestionada por la forma en que se llevó a cabo su salida, entre otras.

En medio de un punto de prensa, la ministra decidió endurecer su tono con respecto al asunto, asegurando que hay muchos detalles que solo el mismo exsubsecretario puede despejar y apuntando que es de suma importancia no perder de vista lo principal: “Esta causa es de una exautoridad que está acusada de violación, de abuso sexual y de mal uso de la ley de inteligencia (…) en todo este debate eso parece extraviado”.

“Eso es lo que se tiene que esclarecer y ahí es donde tenemos que poner el acento. Para eso, lugares donde se da ese proceso de dar con la verdad y de establecer si hubo delitos. Si los hubo, definir las sanciones que corresponden, a los demás lo que nos corresponde es facilitar que eso suceda”.

Finalmente, la secretaria de Estado agregó que “más allá del debate legítimo que puede haber, la víctima debería ser el centro de la preocupación de todos acá para no revictimizarla y no dar más detalles escabrosos que la puedan afectar adicionalmente (…). Ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a denunciar y la autoría acusada fue removida de su cargo.

Autocrítica

Más temprano, en entrevista con CNN Chile Radio, Tohá defendió que “el estándar del Gobierno, que me ha tocado defenderlo, es que cuando alguna autoridad de Gobierno es acusada por un delito, no puede mantenerse en el cargo si es formalizada por esa acusación”.

“En el caso de las acusaciones por delitos sexuales, ese estándar es distinto. Por el hecho que hay una acusación, se aparta a la persona del cargo”, puntualizó.

Del mismo modo, recalcó que “en el caso del subsecretario Monsalve fue lo mismo. Hay una acusación, y se le aparta del cargo. Y entre que se sabe de esta acusación el martes en la tarde y que se aparta del cargo que es a mediodía del jueves, pasan las horas que pasan. Él ni siquiera está en calidad de imputado, pero el estándar es el mismo. Y en este caso se cumplió con este estándar”

“Yo entiendo que para muchas personas lo lógico era: ¿por qué no fue (desvinculado) esa misma noche? Bueno, porque había que saber qué estaba pasando con esa investigación. De hecho, en esas primeras horas vimos que la Fiscalía estaba haciendo una serie de diligencias, que no sólo había una denuncia, sino que la Fiscalía estaba muy encima, tomando una serie de definiciones muy rápido respecto a la acusación, lo cual le daba una cierta intensidad a la investigación”, sostuvo la ministra Tohá.