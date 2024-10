Ministra Tohá descarta su renuncia en medio de críticas por Caso Monsalve: “No corresponde en lo más mínimo”

La respuesta la ministra surge en medio de críticas en su contra por cómo se manejó la salida del exsubsecretario del Interior y una solicitud de algunos personeros de bancadas de oposición que pidieron su paso a costado.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó tajantemente este lunes la idea de renunciar a su cargo, en medio de críticas en su contra por cómo se manejó desde el Gobierno la salida del subsecretario de su cartera Manuel Monsalve, denunciado por una presunta violación.

Esta respuesta de la secretaria de Estado ocurre luego que parte de la oposición en la Cámara, específicamente Evópoli y el Partido Republicano, solicitaran su paso al costado.

Muy firmemente, Tohá apuntó en entrevista con CNN Chile Radio: “No, no he pensado en renunciar, creo que no corresponde a lo más mínimo”.

“Aquí hay un ex subsecretario que está siendo investigado, a nosotros nos toca hacer las tareas de seguridad, no sé por qué deberíamos renunciar“, añadió.

