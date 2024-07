Carmona en picada contra Vodanovic tras dichos sobre división del PC: “Es una intromisión indebida”

En una entrevista, la timonel del PS señaló que "pareciera haber un PC que está en el gobierno y uno que está contra él (...). Es bastante evidente que hay desafección del PC con el Gobierno".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó en duros términos a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien señaló que el PC está divido entre una facción “que está en el Gobierno” y otra que está “en contra del Gobierno“.

“Pareciera haber un PC que está en el gobierno y uno que está contra él, y a veces en particular contra el Ministerio del Interior (…). Creo que es bastante evidente que hay desafección del PC con el Gobierno“, señaló la parlamentaria socialista más temprano este martes.

Los dichos de Vodanovic se dieron a propósito de las críticas que levantó al interior del PC el operativo desarrollado este sábado por el OS9 de Carabineros en Villa Francia, que incluyó allanamientos en la radio Villa Francia y en el comedor popular Luisa Toledo.

¿Qué dijo Carmona?

En Cooperativa, el timonel del PC sostuvo que lo dicho por su homóloga le parece, a lo menos, “falto de respeto e imprudente; nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones, cuando hay una relación tan directa” entre ambos partidos.

“Yo no haría eso (con el PS), porque lo considero una intromisión indebida en una política donde tengo todas las posibilidades de abrir intercambios, y no promocionar, porque el daño queda hecho”, dijo Carmona, quien agregó que a sus dirigentes les corresponde ver “qué debe hacer mejor el partido. No vamos a necesitar de una asesoría externa de la presidenta del PS”.

En esta línea, reconoció haber tenido “muy buenas relaciones” con muchos dirigentes socialistas, pero “nunca he tratado de intervenir en su orgánica, en su dinámica o sus discusiones“, agregando que Vodanovic “tendría que hacer las precisiones del caso, referidas a cuáles son las conductas: si es en el campo sindical (…) o si es en la bancada parlamentaria”.

Finalmente, el presidente del PC sostuvo que “no se puede abusar de la posibilidad de una entrevista para hacer afirmaciones que no son contribuyentes a una promoción de unidad, menos cuando necesitamos tanto transmitir mensajes que sean capaces de convocar a conductas comunes en las batallas que vienen”.