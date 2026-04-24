Carabinero ebrio habría provocado grave accidente: Detienen a uniformado tras choque que dejó en riesgo vital a víctima

El hecho se produjo en la intersección de Tarapacá con San Francisco. Los causantes del siniestro se dieron a la fuga y no prestaron ayuda a la persona lesionada.

En horas de la madrugada, se produjo un grave accidente de tránsito entre dos vehículos particulares en la comuna de Santiago, en la intersección de las calles Tarapacá con San Francisco.

Como resultado del hecho, una mujer, que se habría estado trasladando con un conductor de aplicación de transporte, terminó en riesgo vital producto del choque con otro auto en el que viajaban varias personas, los que después del hecho no prestaron asistencia y se fugaron.

Durante la mañana de este viernes, se dieron a conocer nuevos antecedentes relacionados con el hecho. Entre ellos, se confirmó la detención de un funcionario de Carabineros que confesó su participación en el accidente.

Respecto a esta situación, el general Jefe de la Zona Metropolitana, Manuel Cifuentes, informó que “hasta el momento nosotros tenemos indicios relativamente ciertos de la participación de un carabinero en este accidente de tránsito. Hasta el momento, también tenemos certeza de que la Fiscalía estaría disponiendo que pase a control de detención“.

“Es importante señalar de que con toda claridad y toda transparencia nosotros no avalamos ese tipo de conducta, por lo tanto, esa persona o ese carabinero tendrá que responder ante la justicia por su conducta penal”, añadió el general de la institución.

Del mismo modo, apuntó que “nosotros, desde la perspectiva administrativa, una vez que haya antecedentes plausibles, tomaremos las medidas más drásticas y -si es necesario- la desvinculación de la institución“.

Consultado sobre si los otros involucrados podrían ser funcionarios policiales, aseguró que “el fiscal pidió equipos especializados de Carabineros -es decir, le dio una relevancia distinta- y a partir de ello, nuestros equipos están en un proceso de identificación de todas las personas que iban ahí. Nosotros no vamos a ocultar ni a tergiversar ningún tipo de información. Pero, hasta el momento, sí tenemos claridad de que habría al menos una persona en calidad de detenida que la Fiscalía así lo ha dispuesto”.