Operativo de control migratorio en Recoleta: Fiscalizan a personas y vehículos en cercanías de La Vega

Se espera que durante la jornada las autoridades entreguen detalles sobre el número de personas controladas y si es que hay o no detenidos.

Un operativo migratorio se desarrolla en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

El procedimiento, que comenzó a eso de las 5:00 horas, es liderado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y participan personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).

Se concentró mayoritariamente en Avenida Recoleta, donde los funcionarios fiscalizaron a personas que transitan por el lugar, y también a vehículos de manera aleatoria, solicitando los documentos respectivos y consultando patentes.

Todo esto para corroborar su situación migratoria.

Adicionalmente, se han realizado controles a micros del transporte público, donde se ha verificado la identidad de los pasajeros.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre el número de personas que han sido controladas. Se espera que durante la mañana se dé a conocer el balance.

La ministra Steinert afirmó que si una persona ingresó de manera irregular a Chile, “se tiene que ir”.

“Si no tiene vínculos con la comunidad y no tiene ningún elemento que haga necesaria su estadía acá o legal, se va”, recalcó, añadiendo que se tiene que identificar a quienes residen en el país.

“Puede ser una persona que está trabajando y no tenga ningún problema criminal, pero también nos hemos encontrado con sorpresas, que esas personas tienen antecedentes anteriores en otro país”, sostuvo.

Eso “no lo podemos permitir. Tenemos que saber quién se encuentra en nuestro país y, reitero, tenemos que retomar el control del territorio y se tienen que ir”.