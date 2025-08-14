Capacitan a Carabineros que cumplirán funciones de seguridad durante el Mundial Sub 20

Durante esta jornada se entregaron conocimientos tanto técnicos como prácticos a oficiales del “Team Security Liaison Officer” y escoltas que cumplirán funciones de seguridad durante esta “Copa Mundial Sub20 FIFA Chile 2025”.

Esta actividad ha significado una organización y coordinación entre múltiples instituciones, con el objetivo de desarrollar un evento deportivo de primer nivel.

Bajo ese contexto es que este jueves, con la presencia del Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el general director (s) de Carabineros, Enrique Monrás y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se dio inicio a la primera jornada de capacitación de los efectivos que serán parte de los sistemas de seguridad de las delegaciones que llegarán al país.

La reunión de capacitación se realizó en la Escuela de Carabineros, donde se entregaron conocimientos técnicos y prácticos a oficiales del “Team Security Liaison Officer” y escoltas que cumplirán funciones de seguridad durante esta “Copa Mundial Sub20 FIFA Chile 2025”.

Con estas acciones se busca repetir y mejorar el éxito logrado en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Esta jornada y las coordinaciones de seguridad del evento serán dirigidas y monitoreadas por la Plana Mayor Especial conformada por la institución, con el objetivo de “atender las contingencias que puedan surgir en el área de operaciones, con el fin de minimizar los riesgos humanos, naturales y tecnológicos que pudieran afectar a los participantes, hinchas y sedes, las que se encuentran distribuidas en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca”.