Cadem: 69% considera que la llegada de inmigrantes a Chile es mala para el país

La última medición abordó el tema migratorio en el país.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló la opinión de los chilenos respecto a la situación migratoria en el país.

Un 72% de las personas encuestadas cree que actualmente hay una crisis migratoria en el norte de Chile, mientras que 82% (-5pts) piensa que debería haber más restricciones que las actuales.

En tanto, un 69% (-8pts) considera que la llegada de inmigrantes a Chile es mala para el país, el 87% (-8pts) está de acuerdo con que se solicite una visa para ingresar y un 57% (-10pts) con cerrar por completo las fronteras.

Situación migratoria en la frontera con Perú

Consultados sobre la situación de los inmigrantes que tratan de salir del país por la frontera con Perú, un 93% dice supo o escuchó hablar del tema, mientras que el 51% cree que la principal razón para ello es el anuncio de expulsión inmediata de José Antonio Kast.