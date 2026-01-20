Boric viajará a La Araucanía para coordinar respuesta ante incendios: Hay 5 focos y más de 2 mil hectáreas consumidas

El jefe de Estado se dirigirá desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile y, una vez en la zona, sostendrá encuentros con autoridades regionales y nacionales.

La Región de La Araucanía continúa enfrentando una compleja situación a raíz de los incendios forestales que permanecen activos en distintos puntos del territorio.

En este contexto, se confirmó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, se trasladará durante esta jornada a la ciudad de Temuco para supervisar la emergencia y coordinar acciones en terreno.

El jefe de Estado se dirige desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile y, una vez en la zona, sostendrá encuentros con autoridades regionales y nacionales.

Está previsto que arribe a la Central de Operaciones “Boldo 1” de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), centro neurálgico desde donde se gestiona el combate a los incendios.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron además que durante el lunes 19 de enero se activaron diez alertas SAE en la región, en el marco de la alerta roja que se mantiene vigente debido a la propagación del fuego.

Incendios en la Región de La Araucanía

Según el último balance entregado por Conaf durante esta mañana, son cinco los focos que afectan actualmente a La Araucanía y que ya han consumido 2.269 hectáreas.