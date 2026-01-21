Presidente Boric confirma que viajará a Lirquén por incendios en la Región del Biobío y descarta reunión en terreno con Kast

Desde Florida, el Presidente afirmó que el incendio San Lorenzo figura entre los focos más complejos y anunció traslado a Penco y Tomé. También respondió por las denuncias de disparos y dijo que no se reunirá “ahora en terreno” con el presidente electo.

El Presidente Gabriel Boric anunció que continuará su despliegue por la emergencia de incendios en la Región del Biobío con visitas a Penco y Tomé, una agenda que contempla la localidad de Lirquén, una de las más golpeadas por la tragedia.

En ese marco, el Mandatario descartó una reunión “ahora en terreno” con el presidente electo José Antonio Kast y afirmó que la coordinación se mantendrá a través de equipos de gobierno.

¿Qué dijo el Presidente?

Boric entregó la declaración tras una reunión con autoridades locales en Florida, desde uno de los puestos de mando dispuestos para el combate del fuego. Allí sostuvo que el incendio San Lorenzo, en el límite con Ñuble, figura entre los más complejos del momento y afirmó que se destinarán más recursos para enfrentar la situación.

“Hoy día en este momento el incendio en la comuna de Florida (…) es de los más complejos que tenemos, este es el incendio San Lorenzo, estamos destinando más recursos para acá”, dijo. También remarcó que la prioridad es “salvar vidas” y destacó el trabajo de Bomberos, brigadas y funcionarios desplegados en terreno.

Consultado por denuncias de agresiones a Bomberos, el Presidente afirmó que “cualquier agresión a bomberos (…) merece el repudio de la sociedad entera” y aseguró que quienes ataquen a voluntarios “van a ser identificadas y van a ser castigadas con todo el peso de la ley”.

Sobre lo ocurrido en la zona de Concepción, Boric señaló que Bomberos escuchó disparos, pero que no existió una agresión directa al personal. En ese contexto, pidió respetar las decisiones operativas de las instituciones. “Bomberos son nuestros héroes (…) muchas veces los vecinos no tienen por qué entender las decisiones que toman bomberos, pero las decisiones que toman bomberos tienen una lógica”, afirmó.

El Mandatario adelantó que entregará más detalles sobre “ayudas tempranas” y el ingreso de maquinaria en los siguientes puntos de su agenda regional. “Me voy a referir más en detalle a las ayudas tempranas y al ingreso de maquinaria desde los próximos lugares de donde vamos, que es Penco y Tomé”, señaló.

“Con el presidente electo no me voy a reunir ahora en terreno”

Boric descartó un encuentro presencial con José Antonio Kast durante la visita a la zona afectada. “Con el presidente electo no me voy a reunir ahora en terreno, nosotros estamos en permanente contacto con el presidente electo”, dijo. Agregó que las coordinaciones continuarán con el ministro Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado.

Tras el punto de prensa, el Presidente afirmó que mantendrá reuniones con vecinos y que seguirá su despliegue dentro de la región según la agenda anunciada.