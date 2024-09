“Los que manejan con trago son potenciales asesinos”: Boric insiste en llamado ante alto número de fallecidos en Fiestas Patrias

“Los que manejan con trago son potenciales asesinos”. De esta forma, el presidente Gabriel Boric insistió en su llamado a no conducir después de haber consumido alcohol.

Carabineros dio a conocer esta mañana que el número de fallecidos por accidentes de tránsito durante estas Fiestas Patrias aumentó a 32.

La teniente coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, explicó que al hacer un balance comparativo con el 2019 -que tuvo una cantidad de feriados parecidos a este año- se observó un aumento de 68% respecto a la cifra de decesos.

Hasta la misma fecha, en 2019, habían fallecido 19 personas; mientras que hasta este 18 de septiembre han muerto 32 personas. De dicho número, “la causa principal es el exceso de velocidad”, señaló, seguido por el “cambio sorpresivo de las pistas de circulación y la conducción en estado de ebriedad“. Mientras que la cuarta variable es la participación de peatones, es decir, atropellos.

Sotelo afirmó que, como institución, les preocupa y lamentan la cifra de fallecidos. Además, indicó que el aumento “se justifica porque hay siniestros viales donde hemos llegado a tener cuatro personas fallecidas en un mismo hecho”.

Desde el sábado 14 hasta la fecha se han contabilizado 609 accidentes de tránsito, lo que significa una disminución de 53,1% respecto de 2019.

El alto número de fallecidos durante Fiestas Patrias ha causado preocupación en el Gobierno, por lo que autoridades del Ejecutivo han insistido en el llamado a tener precaución y no conducir después de haber consumido alcohol.

De hecho, ayer el presidente Boric publicó un reiterativo mensaje en su cuenta de X:

No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago

