Por primera vez en la historia: La chilena Paulina Ulloa se convierte en la número 1 del Parakarate mundial

La parakarateca avanzó al primer puesto del ranking mundial en la categoría 30 kg. "Esto me da más fuerzas para seguir y cumplir mis metas y sueños y para que más personas se atrevan a competir en este bello deporte y maravilloso arte marcial japonés", manifestó.

La chilena Paulina Ulloa hizo historia al llegar al número 1 a nivel mundial del parakarate, tras la actualización del ranking de la Federación Mundial de Karate.

El anuncio fue dado a conocer por la propia Paulina a través de sus redes sociales, quien anunció que subió por primera vez al número 1 en la categoría 30 kg.

“Estoy muy emocionada, muy feliz y de verdad ayer fue un entrenamiento súper fuerte, que más que nada la parte física fue fuerte, pero era la parte mental la que tenía que funcionar más y lo hice, y hoy día reviso, y a pesar del cansancio que tengo y todo eso, estoy en el número 1”, manifestó.

También expresó que “quienes me conocen saben todo lo que hay detrás de este logro que como he dicho no es de Paula Ulloa Ramos, sino de Chile, ya que por primera vez en la historia una Chilena está en el N°1 del Parakarate Mundial, esto me da más fuerzas para seguir y cumplir mis metas y sueños y para que más personas se atrevan a competir en este bello deporte y maravilloso arte marcial japonés”.

Ahora, la parakarateca fija sus ojos en El Cairo, donde en noviembre de este año se realizará el Campeonato Mundial de Karate. “El Cairo me espera, allá vamos a ir por esa medalla”, dijo la oriunda de La Serena.