Boric lee en vivo sus mensajes de Signal con Monsalve del día que se enteró de la denuncia: “¿Vuelves a La Moneda?”

Durante su punto de prensa, el Presidente sacó su celular de su bolsillo y procedió a leer la conversación que tuvo con el renunciado subsecretario el día que se enteró de la denuncia por violación en su contra.

El Presidente Gabriel Boric abordó este viernes -en un extenso punto de prensa– la denuncia por violación presentada contra el renunciado subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Uno de los puntos más consultados fue sobre el momento en que se enteró del hecho, el pasado martes, y sobre las horas en que esto ocurrió.

En este punto, Boric señaló que “sobre los horarios, me gustaría que se aclararan esas dudas para evitar cualquier tipo de especulación o contradicción. La ministra Tohá me informa a mi -no sé la hora específica- pero debe haber sido a eso de las 16:30 horas de la tarde“.

Boric y sus mensajes de Signal con Monsalve

“Inmediatamente informado, yo le escribo al subsecretario Monsalve. Puedo ver, de hecho, en el celular la hora en que le escribí al subsecretario Monsalve a través de la aplicación de Signal”, añadió.

En ese momento, Boric sacó su celuar de su bolsillo y se dirigió a la aplicación: “Lo voy a revisar en cámara para que ustedes sepan. Sé que esto puede ser largo y tedioso pero es mejor que sea así”.

A continuación, detalló el intercambio de mensajes con Monsalve el pasado martes: “A las 16:27 horas, le preguntó: ‘¿Vuelves a La Moneda?’. A las 17:43 horas, le escribo después, ‘recuérdame a qué hora llegas‘”.

Posteriormente, señala que “(Monsalve) me responde ‘cerca de las 19:00 horas‘. Yo diría que llegó más tarde de las 19:00 porque ya estaba oscuro cuando llegó y la hora que conversamos“.

“Esos son los horarios en los que se da la sucesión de hechos. Y el día miércoles yo no tengo ninguna comunicación con el subsecretario Monsalve. Porque además, lo que entiendo es que le dije que tenía que poner todo a disposición de las policías, y que él esa misma noche entrega el teléfono”, sentenció el mandatario tras su intervención.