Presidente Boric lamenta muerte de Carabinera en Santiago: “Encontraremos a él o los responsables”

El Presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de la Carabinera ocurrida durante la madrugada en Santiago Centro y aseguró que se hará todo lo necesario para identificar y sancionar a él o los responsables del hecho.

El Presidente Gabriel Boric expresó su pesar por el fallecimiento de una funcionaria de Carabineros ocurrido durante la madrugada de este martes en la comuna de Santiago, luego de un grave accidente de tránsito en el sector céntrico de la capital.

La víctima fue identificada como Yillians San Martín Ulloa, de 30 años, cabo primero de la Escuela de Especialidades y miembro de la Unidad de Adiestramiento Canino. Al momento del hecho se encontraba de franco y vestía de civil, desplazándose en una motocicleta.

Mediante su cuenta de X, el mandatario lamentó la situación y señaló que se encontrará a los responsables de su muerte.

“Lamentamos el fallecimiento de una carabinera durante esta madrugada en Santiago centro, quien se encontraba de civil en una motocicleta y fue chocada sin que se le haya prestado ayuda. En este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución”, escribió.

Según los antecedentes preliminares, el accidente se produjo alrededor de las 00:30 horas en la intersección de las calles San Diego y Ñuble, cuando un automóvil colisionó con la motocicleta que conducía la funcionaria.

Producto del impacto, la carabinera cayó a la calzada y falleció debido a la gravedad de sus lesiones. El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga sin prestar auxilio.

Desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto Fernando Ruiz señaló que las diligencias continúan en desarrollo y que no se descarta ninguna línea investigativa.

Carabineros, junto a la SIAT, el OS9 y el Laboratorio de Criminalística, trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente, determinar quién no respetó la luz roja del semáforo e identificar al conductor que se dio a la fuga.