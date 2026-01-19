Gabriel Boric y José Antonio Kast coordinan en La Moneda la respuesta por incendios: Anuncian trabajo conjunto y refuerzo de recursos

Tras una reunión en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast dieron un punto de prensa por la emergencia en Ñuble y Biobío. Boric informó 19 fallecidos confirmados, advirtió que las cifras subirán y anunció coordinación para que la transición no frene ayudas ni reconstrucción.

El Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast sostuvieron una reunión en el Palacio de La Moneda, en el marco de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y, principalmente, Biobío. Tras el encuentro, ambos entregaron un punto de prensa junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior del próximo gobierno.

En su declaración, Boric señaló que existen 19 fallecidos confirmados y que el número de víctimas y viviendas afectadas podría aumentar “significativamente”, con una proyección de más de mil viviendas dañadas o destruidas.

El mandatario afirmó que, una vez que exista certeza total del número de víctimas, el Gobierno decretará duelo nacional en su honor.

El Presidente informó que se mantiene una alerta por altas temperaturas desde Valparaíso hasta La Araucanía, con inclusión de la Región Metropolitana, y reportó 25 incendios en combate en el país, 11 de gran magnitud. También indicó que más de 25 mil hectáreas resultaron afectadas en Biobío y 5.900 hectáreas en Ñuble.

Sobre el despliegue operacional, Boric detalló 43 aeronaves del Estado destinadas al combate del fuego, además de 34 aeronaves de CORMA bajo coordinación y mando único, con apoyo de aviones tanqueros, aeronaves cisterna y helicópteros de CONAF, Senapred y el Estado Mayor Conjunto. Añadió el uso de maquinaria pesada, camiones, brigadas forestales y voluntariado de Bomberos.

El mandatario informó 19 albergues habilitados, con atención a más de 600 personas. También mencionó generadores para albergues en Biobío ante cortes eléctricos y apoyo alimentario de Junaeb. Respecto del catastro, afirmó que la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) ya comenzó en Ñuble y que su aplicación partirá en Biobío “prontamente”.

Coordinación por transición y reconstrucción

El Presidente señaló que compartió información con Kast para facilitar el proceso de reconstrucción, que recaerá en gran parte en el próximo gobierno. También afirmó que Álvaro Elizalde asumirá coordinaciones para que el cambio de mando no reduzca la velocidad de entrega de ayudas, instalación de viviendas de emergencia y avances de reconstrucción.

Por su parte, Kast valoró la información entregada por el Ejecutivo y afirmó disposición para colaborar “en lo que corresponda” durante la emergencia. Enfatizó la necesidad de coordinación de ayuda con la autoridad para evitar desorden logístico, pidió respeto a instrucciones de fuerzas de orden y Fuerzas Armadas, e insistió en acciones preventivas en el mundo rural, como cortafuegos y limpieza de pastizales con maquinaria disponible.

Al cierre, Boric anunció un traslado a Ñuble para verificar coordinaciones en terreno y reiteró que el Estado dispondrá recursos para protección de personas afectadas.