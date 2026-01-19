Boric anuncia que entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios empezará mañana en San Nicolás

El jefe de Estado también señaló que ya se encuentra en marcha el despliegue de funcionarios municipales junto a Desarrollo Social para elaborar las fichas FIBES, asegurando que todos los recursos necesarios están activados.

El Presidente Gabriel Boric anunció esta jornada que a partir de este martes 20 de enero comenzará la entrega de viviendas de emergencia para los vecinos afectados por los incendios forestales.

La medida comenzando por la comuna de San Nicolás, uno de los sectores más golpeados por los siniestros.

Desde Chillán, el mandatario, el jefe de Estado enfatizó que el Gobierno está “trabajando y apurando al máximo todos los apoyos de emergencia” para asistir a las familias afectadas.

“Mañana, en el lugar donde primero tuvimos los incendios, ya se van a empezar a entregar viviendas de emergencia, que es San Nicolás”, señaló.

El mandatario subrayó que cada territorio enfrenta condiciones distintas, por lo que los esfuerzos se están adaptando a la realidad de cada zona.

“Acá se está trabajando lo más rápido posible con todos los recursos desplegados del Estado desde el primer minuto”, agregó, destacando, la coordinación entre distintos organismos para acelerar la ayuda a los damnificados.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo: “Ya se están realizando en terreno el despliegue de funcionarios municipales junto con Desarrollo Social para hacer las fichas FIBES, está apoyando a los municipios para poder realizar las fichas Alfas en los casos que correspondan, así que estamos con todos los recursos desplegados”.

La entrega de viviendas temporales forma parte de un plan más amplio de asistencia a las comunidades afectadas por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble.