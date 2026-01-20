País incendios forestales

Presidente Boric informa que hay 70 detenidos en La Araucanía por causar incendios y advierte penas de cadena perpetua

Por Arelí Zúñiga

20.01.2026 / 17:56

El mandatario también explicó que la investigación de estos casos involucra a la PDI, la Fiscalía y Carabineros, y aseguró que las capacidades del Estado para perseguir a los responsables han mejorado significativamente.

Desde Temuco, Región de La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a los incendios forestales que afectan a la región, destacando los avances del Estado en la persecución de quienes provocan los siniestros.

Según el mandatario, “en esta temporada en La Araucanía hay 70 personas detenidas por presunta intencionalidad o negligencia en causar incendios”.

Boric explicó que la investigación de estos casos involucra a la PDI, la Fiscalía y Carabineros, y aseguró que las capacidades del Estado para perseguir a los responsables han mejorado significativamente.

“Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar”, dijo, agregando que algunos casos pueden enfrentar penas de hasta cadena perpetua, citando como ejemplo lo ocurrido con el megaincendio de Viña del Mar.

El Presidente también hizo un enfático llamado a respetar a los voluntarios que combaten los incendios.

“Cualquier persona que agreda a Bomberos sufrirá la máxima severidad (…) Es obvio que no hay que agredirlos, déjenlos trabajar”, subrayó, recordando la importancia de proteger a quienes arriesgan su vida en terreno.

El jefe de Estado se encuentra en Temuco para coordinar con autoridades regionales y nacionales la respuesta a los incendios activos.

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

País Senado aprueba en particular monumento al expresidente Sebastián Piñera: Así fue el debate en la Cámara Alta
Incendios forestales: Alcalde de Florida denuncia que carro de Bomberos está atrapado y pide apoyo aéreo
Experto en liderazgo: "El primer consejo es que los líderes se rodeen de la mejor gente"
Madre de las mellizas rescatadas en Penco está fuera de riesgo vital, pero su hijo permanece en "condición grave"
Presidente Boric informa que hay 70 detenidos en La Araucanía por causar incendios y advierte penas de cadena perpetua
Un año desde el retorno de Donald Trump: Los hitos que han marcado su administración en Estados Unidos