Presidente Boric informa que hay 70 detenidos en La Araucanía por causar incendios y advierte penas de cadena perpetua

Desde Temuco, Región de La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric se refirió este martes a los incendios forestales que afectan a la región, destacando los avances del Estado en la persecución de quienes provocan los siniestros.

Según el mandatario, “en esta temporada en La Araucanía hay 70 personas detenidas por presunta intencionalidad o negligencia en causar incendios”.

Boric explicó que la investigación de estos casos involucra a la PDI, la Fiscalía y Carabineros, y aseguró que las capacidades del Estado para perseguir a los responsables han mejorado significativamente.

“Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar”, dijo, agregando que algunos casos pueden enfrentar penas de hasta cadena perpetua, citando como ejemplo lo ocurrido con el megaincendio de Viña del Mar.

El Presidente también hizo un enfático llamado a respetar a los voluntarios que combaten los incendios.

“Cualquier persona que agreda a Bomberos sufrirá la máxima severidad (…) Es obvio que no hay que agredirlos, déjenlos trabajar”, subrayó, recordando la importancia de proteger a quienes arriesgan su vida en terreno.

El jefe de Estado se encuentra en Temuco para coordinar con autoridades regionales y nacionales la respuesta a los incendios activos.