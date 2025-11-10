Bolsa chilena celebra récord histórico: IPSA se acerca a los 10.000 puntos con SQM como protagonista

El índice accionario local completa cuatro semanas consecutivas de ganancias impulsado por el visto bueno de China al acuerdo SQM-Codelco y la sorpresiva estabilidad inflacionaria, en una jornada donde las acciones de la minera de litio lideraron las transacciones.

El mercado bursátil chileno vive un momento histórico con el IPSA alcanzando 9.685,70 puntos, un nuevo máximo que acerca al principal índice a la simbólica barrera de los 10.000 puntos.

Este rally de cuatro semanas consecutivas encuentra su máximo impulsor en el 6,61% de alza de SQM-B, que llegó a $48.720 por acción tras la aprobación china a su sociedad con Codelco para explotar litio en el Salar de Atacama hasta 2060, según reportó Bío bío Chile.

La minera no metálica lideró las transacciones con $23.980 millones en volumen, superando a bancos y aerolíneas.

Factores locales e internacionales

El optimismo se nutre de dos vertientes: internamente, la variación nula de la inflación en octubre fortalece las expectativas de nuevos recortes de tasas del Banco Central, mientras las elecciones presidenciales generan esperanzas de un candidato afín al mercado.

Externamente, Wall Street aporta al clima positivo con avances en el acuerdo que pondría fin al cierre gubernamental estadounidense, impulsando al Nasdaq un 1,84%.

El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, destacó que el trabajo con SQM “ha dado frutos”, reflejando la confianza en que la alianza estratégica consolide a Chile como actor clave en la transición energética global.